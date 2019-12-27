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В Госдуме предложили признать новогодние традиции России наследием ЮНЕСКО

19:43 27.12.2019
Кадр из фильма «Ирония судьбы»
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Салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО. Соответствующее предложение внес депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Письмо о внесении этих российских традиций празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечестваон он направил гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле, сообщает РИА Новости

Зубарев отмечает, что именно Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей.

По его мнению, важно сохранить российские традиции для молодых поколений, так как "самое семейное торжество" служит гражданской солидарности, гуманизму и объединяет всех россиян.

Темы: Россия, Дед Мороз и новогодние традиции
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 23:10
Гость: Кого кормят в три горла терпилы?

Чудят депутаты и не унимаются:
"Без продыху" дурью, бездельники, маются!
В стране океан вопиющих проблем!..
А "слуги народные" заняты чем?
27.12.2019, 22:41
Гость: Сибирь

До чего опустилась дума.Подумали бы чем встречают новый год россияне. Бешеные цены, хмурые лица, злость. Россия не москва.
27.12.2019, 22:26
Гость: Сибирь

Мне 70 из поколения в поколение передаем традиции встречи нового года зачем изобретать велосипед.Засветится захотелось.
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