В Госдуме предложили признать новогодние традиции России наследием ЮНЕСКО

19:43

Салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО. Соответствующее предложение внес депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Письмо о внесении этих российских традиций празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечестваон он направил гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле, сообщает РИА Новости.

Зубарев отмечает, что именно Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей.

По его мнению, важно сохранить российские традиции для молодых поколений, так как "самое семейное торжество" служит гражданской солидарности, гуманизму и объединяет всех россиян.