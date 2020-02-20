5 замечательных мест в Черногории, в которых стоит обязательно побывать

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Черногория входит в число самых привлекательных туристических направлений в Европе

Эта страна полна возвышающихся зелёных гор, которые предлагают одни из лучших видов в мире. Кроме того, Черногория граничит с Адриатическим морем и потому является прибрежной страной. А это означает, что здесь вы найдёте множество прекрасных пляжей и чистых голубых вод, граничащих с большинством городов страны.

Одна из лучших черт Черногории - это относительная неизведанность этой страны. В результате, она не так насыщена туристами, как её соседи Хорватия и Италия. Поэтому большинство мест, которые стоит посетить в Черногории, не очень оживлённые, и вы можете наслаждаться страной в более спокойной обстановке.

Если вы ищете потрясающие и захватывающие дух места для своего маршрута по Черногории, то вам обязательно стоит прочесть эту статью.

Котор, Старый город

Котор имеет потрясающий Старый город, который укреплён гигантскими каменными стенами, датирующимися XIV веком, и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический район города полон древних дворцов, церквей и извилистых улочек. Этот район наиболее известен своими домами с оранжевыми соломенными крышами и потрясающей архитектурой. Кроме того, у которского Старого города имеются богатая история и непростое прошлое, в которое интересно заглянуть. Это делает этот исторический район одним из самых популярных туристических мест в Черногории.

Котор, крепость святого Иоанна

Крепость святого Иоанна входит в число самых известных мест для посещения в Черногории благодаря потрясающим видам, которые открываются из крепости. Крепость расположена в Которе, и есть путь, который ведёт к ней из Старого города. Подъём составляет около 1300 ступеней и является довольно напряжённым путешествием к вершине.

Тем не менее, виды с вершины крепости по-настоящему восхитительны: здесь открывается потрясающий панорамный вид на Которский залив, город Котор и фантастические пейзажи страны.

Пераст

Пераст - необычная деревня, расположенная вдоль Которского залива. Эта деревня расположена недалеко от Котора и предлагает долгожданный побег от оживлённых улиц города. Улицы здесь живописные, а виды с набережной завораживают. Потратив некоторое время на прогулки по этой очаровательной деревне, вы сможете сделать несколько уникальных и красивых фотографий местных пейзажей и Которского залива. В деревне есть 17 церквей, музей, несколько пляжей и ресторанов, чего хватит любому гостю, чтобы отлично провести время.

Госпа-од-Шкрпьела

Госпа-од-Шкрпьела - это крошечный остров, расположенный в центре Которского залива, в нескольких сотнях метров от побережья Пераста. Остров маленький, и его исследование займет не более часа. Тем не менее, поскольку остров является искусственным, его строительство связано с захватывающими историями.

Всё же этот остров был достаточно большим, чтобы построить на нём одну церковь, которая датируется 1722 годом.

Госпа-од-Шкрпьела - отличное место для посещения, чтобы познакомиться с религиозной историей Черногории и получить панорамный вид на потрясающий Которский залив.

Чатовича Млини

Чатовича Млини - это потрясающий ресторан, расположенный недалеко от Которского залива в небольшом городке Моринь. Этот ресторан - одно из лучших мест в Черногории из-за его удивительной и уникальной атмосферы и вкусной еды.

Ресторан находится посреди обитаемого пруда и окружён пышной зеленью.

Чатовича Млини специализируется на традиционных черногорских блюдах, особенно на рыбе. Поэтому в этом ресторане вы можете съесть одних из лучших морепродуктов в стране! Из-за пейзажей и вкусных блюд Чатовича Млини - вариант не из дешёвых, но блюда и обслуживание здесь стоят всех 100% потраченных денег.

Фото с сайта pixabay.com

