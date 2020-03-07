Летний отдых в Крыму - лучшие курорты

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Крым – это рай для путешествий. Природа здесь необычайна красива

Бухты, водопады, горы, леса… Безумная красота. Здесь найдут для себя развлечения и те, кто увлекается дайвингом, и любители рыбалки или верховой езды. Интересным будет отправиться в горы, забраться на плато Ай-Петри, посетить пещеры и пещерные города или прокатиться к водопадам. Всё это можно сделать либо самостоятельно, либо воспользоваться организованными экскурсиями.

Для вечернего отдыха на территории Крыма действует огромное количество кафе, баров, клубов. Детский отдых также будет разнообразным. Для этого можно посетить аквапарк, зоопарки, дельфинарии, которые имеются во всех крупных городах. Помимо этого, почти в каждом пансионате есть игровые площадки, детские комнаты. На набережных организованы всевозможные аттракционы, батуты и прочее. Так что скучать детям не придется.

По ценам Крым не дороже других курортов России. Здесь можно подобрать отдых на любой кошелек. Средняя цена за двухместный номер составляет 1000-1500 рублей, обед в кафе или столовой обойдется в сумму 200-300 рублей. Хотя, следует учитывать, что цены на всё, по сравнению с предыдущими сезонами, всё-таки значительно увеличились.

Теплое море, красивый пляж, чистый воздух, изобилие фруктов, интересные достопримечательности – главные достоинства полуострова. Наиболее известными в Крыму являются такие курорты, как Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия, Севастополь и Судак.

Ялта – самый популярный и самый дорогой крымский курорт. Это центр культурной жизни полуострова. В сезон здесь проводятся всевозможные фестивали и конкурсы, гастролируют артисты. Цепочку из населенных пунктов, которые примыкают к городу Ялта и тянутся вдоль побережья Крыма более чем на 70 км, принято называть Большая Ялта. К таким курортам относят Гурзуф, Ливадию, Алупку, Массандру, Береговое и другие. Ялтинские пляжи – галечные. Оказавшись в Ялте, непременно следует посетить Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, замок «Ласточкино гнездо», водопад Учан-Су, гору Ай-Петри.

Евпатория – лечебный курорт. Здесь находится множество лечебно-профилактических учреждений, в которых используются целебные грязи и источники минеральных вод. Также, за счет своего климата, мелкого моря и песчаных пляжей в Евпатории очень популярен отдых с детьми. Для них здесь созданы все условия и развлечения, от парка аттракционов до большого аквариума.

Алушта – это центр курортной зоны, которая тянется более чем на 80 км по Крымскому полуострову. Здесь менее жаркое лето нежели, к примеру, в Ялте. А вот море, за счет своего мелководья, прогревается быстрее. Пляжи Алушты песчано-галечные. Из достопримечательностей наиболее известны водопад Джур-джур, крепость Фуна, Профессорский уголок.

Феодосия – крупный морской порт и современный курорт с развитой инфраструктурой для лечения и отдыха. Также Феодосию называют климатобальнеологическим курортом, так как поблизости располагается огромное количество соленых озер и минеральных источников. Пляжи здесь и песчаные, и каменистые, и галечные. Имеются искусственные песчаные пляжи. Среди достопримечательностей следует выделить краеведческий музей, музей денег, музей дельтапланеризма, башню Святого Константина, мечеть Муфтий-Джами, остатки крепости Кафа.

Фото с сайта vocko.ru

Севастополь – город с многовековой историей, город русских моряков. Почти все достопримечательности Севастополя так или иначе связаны с обороной города. Оказавшись в Севастополе, обязательно следует посетить площадь Нахимова, Графскую пристань, Набережную с ее памятниками, Панораму «Оборона Севастополя», Малахов Курган, Херсонес Таврический. На территории Севастополя находится огромное количество детских лагерей и курортно-оздоровительных учреждений.

Судак – это единственный крымский город, в котором имеются пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника. Климат здесь мягкий. Пляжи песчаные и мелкогалечные. Из достопримечательностей выделяют Генуэзскую крепость, Мыс Меганом и Аквапарк «Водный мир».

Помимо известных курортов Крыма, на его территории находится множество малознакомых населенных пунктов. Однако это не значит, что отдых здесь будет не столь приятным. Этот полуостров создан для незабываемого летнего отдыха. Какому бы курорту Крыма не было бы отдано предпочтение, он стопроцентно будет интересным.

