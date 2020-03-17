Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов

16:45

Российские туристы, находящиеся в Европе, оказались "в ловушке" из-за нехватки вывозных рейсов на родину, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РТС) Ирину Тюрину.

По ее словам, особенно сложная ситуация сложилась в Чехии. Она отмечает, что российские туристы в Европе "предоставлены сами себе", они просят вывезти их домой, однако, они сталкиваются либо с отсутствием мест, либо с тем, что билеты возросли в цене в несколько раз.

Так, с 19 марта "Аэрофлот" останавливает рейсы в Прагу. "До этой даты вывезти всех оказавшихся там туристов однозначно не получится. А на рейс 19 марта уже нет билетов. Перевозчик сообщил об организации чартеров, но как это будет происходить и что делать туристам, непонятно", - рассказала Тюрина.

Она добавила, что "Аэрофлот" рекомендовал всем своим пассажирам в Чехии приехать в его представительство в Праге и зарегистрироваться на будущий чартерный рейс. "Но в стране введен режим чрезвычайного положения, перемещение между городами запрещено, а туристы находятся не только в Праге, но и во многих других городах. Больше всего - в Карловых Варах, причем это люди немолодые, приехавшие на лечение", - сказала Тюрина.

Также отменили рейсы лоукостеры "Победа" и Wizz Air. "С 16 марта Wizz Air без какого-либо предупреждения перестала летать в Будапешт. Части российских туристов пришлось возвращаться со стыковками в Стамбуле, поскольку билетов на прямой рейс "Аэрофлота" уже не было", - добавила она.

Тюрина отметила, что в связи с ситуацией туроператоры обратились в Ростуризм и направили в ведомство списки клиентов, которые не могут вернуться в Россию.

При этом, ситуация осложняется тем, что у многих заканчиваются визы, туристы нервничают, начинается паника. "По идее, туристам в этой ситуации надо связываться с консульством РФ, но они звонят туроператорам и просят помощи", - заметила она.

По ее мнению, к решению проблем российских туристов в Европе должен более активно подключиться МИД РФ, так как у ведомства есть полномочия и опыт решения задач на межгосударственном уровне.