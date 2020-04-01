Советы для тех, кто путешествует на автомобиле

17:27

Лето - это волшебное слово заставляет людей бросать все свои насущные дела и… отправляться в отпуск

Однако не у всех есть возможность попасть на далекие и призрачные курорты. В таком случае на помощь приходит автомобиль и красота русской природы.

Итак, вы собрались в автопутешествие, для этого ответственного мероприятия необходимо подготовить вашу «рабочую лошадку».

Для начала, по совету бывалых мастеров, неплохо бы поменять «жидкости» - длительная езда на высокоскоростном режиме – дополнительная нагрузка на двигатель, свежее масло поможет справиться с этой проблемой. Также, необходимо позаботиться о безопасности – изношенные тормозные колодки, вкупе с дисками, могут кардинально изменить вашу жизнь (увы, не в лучшую сторону), поэтому лучше подстраховаться!

Как ни банально звучит – нужно проверить состояние «резины», балансировку колес, в общем все то, на что обычно вы не обращаете внимания, причем это желательно сделать заранее, чтобы «обкатать» замененные детали и узлы, то что вас смущает и вызывает недоверие, лучше заменить!

Конечно же, весь комплект инструментов для ремонта машины, вряд ли возможно взять с собой, однако самое необходимое иметь нужно! Запчасти, которые могут пригодиться: ремень привода генератора, комплект свечей, комплект лампочек, крепежные детали (гайки, болты, проволока и т.п.).

Также советуют прихватить в дорогу канистру с запасом бензина (понятно, что заправки в наше время – не редкость, однако в дороге всякое бывает). Излишне, наверное, говорить о буксировочном тросе, домкрате, аварийном знаке, эти аксессуары должны присутствовать в машине всегда!

В наше время проблем с питанием в дороге, возникнуть не должно, однако качество в придорожных кафе, шашлычных или закусочных, иногда вызывает подозрение и может в самый неподходящий момент, дать о себе знать. Поэтому, необходимо заранее продумать, как и чем вы будете утолять голод. На начальном этапе путешествия можно обойтись домашними заготовками, а именно – бутерброды, чай в термосе.

Сейчас достаточно популярны так называемые «термосумки», там ваши припасы будут в сохранности достаточно длительное время (из личного опыта – около 6 часов отрицательную температуру «минихолодильники» держат!)

Состояние здоровья - как ни крути, а про этот нюанс, забывать не следует. Нынешняя аптечка, для оказания необходимой помощи, при многих симптомах, совершенно бессильна, поэтому захватите с собой эти лекарства: Драмин (от укачивания), Активированный уголь (отравление), Лоперамид (диарея), Мезим (несварение), Фервекс (температура, простуда), Но-шпа (боль, спазмы), Аспирин (боль), Фексадин (аллергия), перекись водорода, зеленка (обработка ран), бинты, вата.

Еще один немаловажный вопрос – навигация. Понятно, что сейчас современные девайсы, типа GPS-навигаторов (или ГЛОНАСС, кому как нравится), снимают вопросы «ориентирования на местности», однако по сей день в нашей необъятной стране есть такие места, в которых даже GPS-навигатор бессилен. В данном случае, целесообразнее, заранее поискать подробную карту района.

Хорошо если водитель в автомобиле будет не один, при длительном путешествии, менять шофера рекомендуется через 500 километров (4-6 часов непрерывного «сидения за баранкой», с обязательной остановкой, разминкой, «перекусом». Также, не рекомендуется систематически превышать скорость, особенно, на незнакомой трассе (учитывая состояние российских дорог, мало ли что может ожидать за поворотом, к примеру – колдобина). Вождение, не должно превращаться в пытку, ни для водителя, ни для пассажиров. Постоянная скорость без лишних рывков и торможений, позволит к тому же, сэкономить на топливе!

И вот мы добрались до самого процесса путешествия, которому предшествуют… сборы.

Понятно, что сборы дело хлопотное, однако закончить их нужно задолго до отъезда, чтобы и водитель, и пассажиры смогли спокойно выспаться и со свежими силами двинуться в путь. Конечно же, продукты питания лучше загрузить непосредственно перед отправлением. Сумке с документами необходимо уделить особое внимание, иначе путешествие может закончиться быстро и нелепо.

Отъезд. Кому-то, возможно, нравится «рулить» по ночам – и машин меньше, и народ не шатается, однако ночью есть и свои неудобства – вероятность угодить колесом в выбоину – гораздо больше. К тому же статистика приводит неутешительные данные о количестве заснувших водителей за рулем автомобиля, как правило - засыпают они ночью, или рано утром.

Ночлег. Его нужно планировать заранее, либо в специально предназначенных местах, либо в стороне от дороги. В наше смутное время, предпочтительнее, пожалуй, первый вариант. При многодневном путешествии, учитывая что большинство авто не очень хорошо приспособлены для комфортного сна, желательно позаботиться о полезных приспособлениях: надувной матрас, подушка, спальник. По возможности, прихватите с собой палатку, тогда уж полноценный отдых вам точно обеспечен!

Конечно же, всего предусмотреть в автопутешествии невозможно, перечень данных советов можно пополнять до бесконечности и только на практике, с опытом приходят бесценные знания.

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