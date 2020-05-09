Топ-10 лучших вилл Пхукета для семейного отдыха

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Где можно интересно и ярко отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Таиланде

Жаркий климат, экзотическая природа и дешевые сочные фрукты делают это место идеальным для семейного отдыха. Если вы хотите полноценно отдохнуть всей семьей и насладиться каждой минутой пребывания, идеальное решение – аренда виллы. Просторные, комфортабельные виллы Пхукета словно созданы для больших компаний и семей с детьми. Стильные интерьеры, удобство в мелочах и просторные, светлые комнаты позволят вам в полной мере насладиться отдыхом и единением с природой.

Не стоит считать, что аренда виллы в Таиланде – роскошь для избранных. Если снять дом в складчину, сумма может оказаться приемлемой. Мы подобрали 10 наиболее красивых и комфортабельных резиденций Пхукета для туристов.

1. WW Beach House. Роскошный дворец расположен на уютном побережье, вдали от многолюдных пляжей. Четыре больших спальни, красивый интерьер, бесплатная парковка и все условия для проживания ждут вас.

2. Если цель вашего путешествия – роскошь и релакс, то вы попали по адресу. Экзотическая резиденция на побережье порадует туристов огромным бассейном, удобными шезлонгами, красивыми террасами и просторными спальнями. Для постояльцев доступны бесплатный интернет, телевидение и автомобильная парковка.

3. Небольшой домик среди дикой природы – мечта всех любителей тишины и спокойствия. Колоритный интерьер и уютная обстановка делают эту виллу идеальным выбором для влюбленной пары или небольшой семьи.

4. Baan Taley Rom. Одна из лучших резиденций на побережье. Это идеальное место для нескольких семей или большой компании. Просторный бассейн, залитые южным солнцем террасы, красивый пляж и даже джакузи. Здесь вы можете полноценно расслабиться и погреться под горячим тайским солнцем.

5. Частная резиденция для отдыха расположена неподалеку от пляжа Сурин. Для всех постояльцев доступен бесплатный Wi-Fi и место для парковки. Уютные номера с кондиционерами, большими кроватями и красивыми интерьерами понравятся даже самым требовательным путешественникам. Для жильцов доступна кухня и обеденная зона, а насладиться блюдами местной кухни можно в ресторане неподалеку.

6. Ocean's 11. Если вы мечтаете о тихом месте, подальше от шума и суеты, то эта вилла словно создана для вас. Просторное место с огромной зоной для отдыха и шестью спальнями с радостью примет большую компанию туристов. Просторные панорамные окна, бассейн и площадки понравятся семьям с детьми.

7. Из окон этой виллы открывается роскошный вид на Сурин. Эта большая резиденция понравится каждому любителю активного отдыха в Таиланде. Большие комнаты с бесплатным интернетом и кабельным телевидением, обеденные зоны, доставка вкусной еды усилят позитивные впечатления от этого прекрасного места. Из особенностей виллы – большая терраса на крыше и бассейн с джакузи.

8. Secret Cove. Эта необычная резиденция понравится всем ценителей оригинальных и изысканных интерьеров. Вилла современная и просторная, имеет все необходимое для комфортного проживания. Отдельно стоит отметить роскошный пляж и прямой вид на море.

9. Ani Villas. Если ленивый отдых на пляже не для вас, эта вилла может предложить вам много интересного. Ani Villas – это настоящий мини-город. Здесь можно посещать занятия йогой, посещать кулинарные мастер-классы и даже присоединиться к велосипедной экскурсии.

10. Эта резиденция в форме буквы Z расположена прямо возле Индийского океана. Красивое четырехэтажное здание с большим бассейном, просторными террасами и уютными спальнями – отличное место, где можно провести медовый месяц или семейный отпуск.