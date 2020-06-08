В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

12:57

С июля в стране начнется постепенное открытие курортного сезона для внутреннего туризма, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава правительства отметил, что с 1 июня в стране уже возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Кроме того, Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции для организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов. Разработаны и санитарные правила перевозок пассажиров на различных видах транспорта.

По словам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, в течение июня будет проведена работа по подготовке объектов и инфраструктуры к запуску туристического сезона. С первого же июля планируется полноценно запустить туристическую отрасль для межрегиональных поездок. Он отметил, что уже в 25 регионах вновь открылись отели, которые работают на прием внутренних гостей.