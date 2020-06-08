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В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

12:57 8.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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С июля в стране начнется постепенное открытие курортного сезона для внутреннего туризма, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава правительства отметил, что с 1 июня в стране уже возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Кроме того, Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции для организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов. Разработаны и санитарные правила перевозок пассажиров на различных видах транспорта. 

По словам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, в течение июня будет проведена работа по подготовке объектов и инфраструктуры к запуску туристического сезона. С первого же июля планируется полноценно запустить туристическую отрасль для межрегиональных поездок. Он отметил, что уже в 25 регионах вновь открылись отели, которые работают на прием внутренних гостей.

Темы: Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 16:11
Гость: Гость

Они что-с ума посходили?! Какой туризм?! Снова заразу развозить по стране???? Одно лето нелб зря пересидеть спокойно, пока эта зараза на нет сойдёт??! Это такие вот гребанные туристы и завезли к нам этот вирус!! Дома сидеть надо а отдыхать на дачах, а не шляться где попало!!!
08.06.2020, 14:00
Гость: Шило

Готовтесь! Готовтесь к маскам, перчаткам, ластам и дистанциям в 3м.
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