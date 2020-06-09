В АТОР заявили о подорожании курортного отдыха в России на 30%

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Отдых на российских куроротах этим летом может подорожать на 30%. Об этом газете "Известия" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

По его словам, это будет связано не только с желанием туристической отрасли "отбить" упущенную прибыль из-за пандемии, но и с увеличением спроса на внутрироссийский туризм, в то время как внешний поток туристов на текущий момент ограничен. Более того, вероятнее всего рынок въездного туризма в Россию будет нулевым, так как границы для иностранных туристов откроются не скоро.

На цену также влияет и то, что количество открытых гостиниц и санаториев сократилось, а туристический сезон в этом году стал короче. Все это позволит собственникам и менеджменту туристических объектов повысить цены.

Внутренний туристический сезон полноценно откроется в России с 1 июля. Согласно плану правительства РФ, в июне будет осуществлена подготовка туристических объектов к приему гостей, а с июля будут запущены межрегиональные поездки.

Ранее в Ростуризме заявили, что из-за пандемии коронавируса падение оборота в туристическом секторе составило от 95 до 100 процентов, а недополученные доходы достигли 1,5 триллиона рублей.