Медведев предложил снизить налоги для туриндустрии до конца года

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Партия ЕР составила перечень из 30 мер поддержки туристической отрасли. Одна из них — снижение ставки НДС до конца года, сообщили в пресс-службе партии

Партия «Единая Россия» подготовила перечень из 30 мер поддержки туристических компаний. Центральная из них — снижение ставки НДС до конца 2020 года, рассказали в пресс-службе партии.

Соответствующее письмо с перечислением мер лидер партии и бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил главе кабмина Михаилу Мишустину. В инициативе говорится, что НДС для туристической отрасли следует снизить до 10%. Это первостепенная мера, подчеркнули в партии.

Вместе с этим единороссы предлагают распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса на крупных игроков туриндустрии. Помощь предлагается предоставить всем предприятиям, которые из-за коронавируса лишились больше половины выручки. Среди других предлагаемых мер — введение в регионах отсрочки на оплату ЖКХ для гостично-туристской отрасли до начала сентября, развитие механизмов государственно-частного партнерства и создание условий для льготного кредитования.

Бывший премьер отметил, что в стране небходимо создать отраслевое объединение для путешествий внутри России. Его целью будет оказание помощи тем, кто попал в тяжелое положение из-за финансовых проблем у туроператора. В сфере выездного туризма такая организация уже есть, напомнил Дмитрий Медведев.

Ранее СМИ писали, что из-за требований Роспотребнадзора многие гостиницы не смогли начать принимать туристов с открытием сезона. Ведомство требует, чтобы отели регулярно тестировали сотрудников на COVID-19, закупали СИЗ, средства дезинфекции и предоставляли дополнительные справки. На все это у компаний уходит по несколько миллионов рублей в месяц.