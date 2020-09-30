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Спрос на туры на юг резко вырос после объявления Собянина о каникулах

15:57 30.09.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Туроператоры фиксируют резкий спрос на отдых в октябре и росте бронирований в период длинных школьных каникул. Об этом сообщает РБК со ссылкой на игроков отрасли.

Двухнедельные школьные каникулы побудили у москвичей многократно выросший спрос на туры, не свойственный октябрю, сообщает директор по развитию сети турагентств «Онлайн-тур» Игорь Блинов. Во вторник, 29 сентября, когда мэр Москвы Сергей Собянин заявил о длинных школьных каникулах, в середине дня спрос на туры в Турцию с детьми вырос, по словам Блинова, в 4,5 раза.

К среде, 30 сентября, туроператоры продали почти все путевки в Турцию на даты с 3 по 10-11 октября с вылетом из Москвы. Также россияне активно бронируют билеты на рейсы в Крым и Краснодарский край, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Anex Tour, популярностью также пользуются туры в Сочи, Объединенные Арабские Эмираты, на Мальдивы и экскурсионные поездки внутри страны.

«В Турцию еще можно купить тур по направлениям Анталия и Бодрум, но мест мало, мы ожидаем, что они продадутся в ближайшие пару дней», — отметили представители туроператора.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 осенние каникулы в московских школах продлятся две недели — с 5 по 18 октября.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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30.09.2020, 22:21
Гость: Евроазиец

Хочешь верь, хочешь не верь, но приказы пастуха выполнять соизволь.
30.09.2020, 21:32
Гость: нам ни учиться, ни работать не даст!

Да она некоторым и жить не даст.

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал обращение к столичным работодателям с просьбой вновь начать перевод сотрудников на удаленку. О подготовке таких рекомендаций РБК накануне сообщили два источника, близких к мэрии.

«Я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в сообщении в блоге мэра Москвы.
Пожилым людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости.

Новые ограничения начинают действовать в столице с 28 сентября.

Собянин пояснил, что такие меры вводятся в связи с растущими темпами прироста заболеваемости в столице. «Начиная с августа в Европе вновь ощутимо растет заболеваемость COVID-19. К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса.

Что значит НЕ ВЫХОДИТЬ?
Гипододинамия и кислородное голодание.
Знаю молодых людей, ну как молодых, 30+ которые до "пандемии" были лояльны власти, сейчас относятся к ней крайне плохо.

Достали уже коронабесием.
И лицемерной заботой о пожилых. Как это у них называецца-НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ? Тьфу!
Я больше ни одному слову властьпридержащих не верю.
30.09.2020, 21:10
Гость: lola

Не мути воду гость! Отвянь с вирусом...прочь!
30.09.2020, 19:42
Гость: а что в Турцию

в Сочи в самолётах ни одного свободного места.
30.09.2020, 17:47
Гость: Шило

Насколья стало понятно, наша родная власть, нам ни учиться, ни работать не даст!
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