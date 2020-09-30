Спрос на туры на юг резко вырос после объявления Собянина о каникулах

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Туроператоры фиксируют резкий спрос на отдых в октябре и росте бронирований в период длинных школьных каникул. Об этом сообщает РБК со ссылкой на игроков отрасли.

Двухнедельные школьные каникулы побудили у москвичей многократно выросший спрос на туры, не свойственный октябрю, сообщает директор по развитию сети турагентств «Онлайн-тур» Игорь Блинов. Во вторник, 29 сентября, когда мэр Москвы Сергей Собянин заявил о длинных школьных каникулах, в середине дня спрос на туры в Турцию с детьми вырос, по словам Блинова, в 4,5 раза.

К среде, 30 сентября, туроператоры продали почти все путевки в Турцию на даты с 3 по 10-11 октября с вылетом из Москвы. Также россияне активно бронируют билеты на рейсы в Крым и Краснодарский край, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Anex Tour, популярностью также пользуются туры в Сочи, Объединенные Арабские Эмираты, на Мальдивы и экскурсионные поездки внутри страны.

«В Турцию еще можно купить тур по направлениям Анталия и Бодрум, но мест мало, мы ожидаем, что они продадутся в ближайшие пару дней», — отметили представители туроператора.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 осенние каникулы в московских школах продлятся две недели — с 5 по 18 октября.