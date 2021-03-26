Путин предложил ввести постоянный туристический кешбэк для школьников
Президент Росси Владимир Путин предложил ввести круглогодичную программу туристического кешбэка для школьников и студентов.
«Первое, что нужно сделать – расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий - так его назовем - кешбэк действовал круглый год», цитирует его слова РИА Новости.
Также он предложил увеличить кешбэк и назвал неправильным тот факт, что предложение о возврате части потраченных на поездки по России средств не действует в период каникул.
Напомним, третий этап программы внутреннего туризма с частичным возвратом средств начался в марте. До 30 июня Россияне смогут вернуть до 20% расходов (максимальная сумма 20 тысяч рублей).
Комментарии читателей Оставить комментарий
никого на отдых за "бугор" не пускать.
Пусть в нашей моче пополам с морской водой ныряют.
В России ВСЕ обязаны знать ЧТО такое хешбэээк? Это хадж? Или еще чё та с какого то иностранного?
как всегда не о чем...
Заботистый!
а по русски западло?