Путин предложил ввести постоянный туристический кешбэк для школьников

Президент Росси Владимир Путин предложил ввести круглогодичную программу туристического кешбэка для школьников и студентов.

«Первое, что нужно сделать – расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий - так его назовем - кешбэк действовал круглый год», цитирует его слова РИА Новости.

Также он предложил увеличить кешбэк и назвал неправильным тот факт, что предложение о возврате части потраченных на поездки по России средств не действует в период каникул.

Напомним, третий этап программы внутреннего туризма с частичным возвратом средств начался в марте. До 30 июня Россияне смогут вернуть до 20% расходов (максимальная сумма 20 тысяч рублей).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.03.2021, 23:15
    Гость: Самое главное,

    никого на отдых за "бугор" не пускать.
    Пусть в нашей моче пополам с морской водой ныряют.

  2. 26.03.2021, 20:54
    Гость: Ол

    В России ВСЕ обязаны знать ЧТО такое хешбэээк? Это хадж? Или еще чё та с какого то иностранного?

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