Путин предложил ввести постоянный туристический кешбэк для школьников

18:51 26.03.2021

Президент Росси Владимир Путин предложил ввести круглогодичную программу туристического кешбэка для школьников и студентов.

«Первое, что нужно сделать – расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий - так его назовем - кешбэк действовал круглый год», цитирует его слова РИА Новости.

Также он предложил увеличить кешбэк и назвал неправильным тот факт, что предложение о возврате части потраченных на поездки по России средств не действует в период каникул.

Напомним, третий этап программы внутреннего туризма с частичным возвратом средств начался в марте. До 30 июня Россияне смогут вернуть до 20% расходов (максимальная сумма 20 тысяч рублей).