Роспотребнадзор проверит туроператора, рассказавшую как «обмануть» ПЦР-тест

Роспотребнадзор заинтересовался постом директора франчайзингового агентства Anex Tour Екатерины Семеновой о том, как обмануть ПЦР-тестирования для осуществления туристических поездок, пишет РИА Новости.

На своей страничке в Instagram в сторис женщина выложила историю одного своего клиента, который хотел выехать в Египет, при этом ПЦР-тест был у него положительиным. "Я посоветовала пересдать тест, залив Мироместин в нос, рот, уши, куда только можно. В итоге тест оказался отрицательным и клиент спокойно улетел", - рассказала женщина.

После того, как видеозапись распространилась по Сети, в Anex Tour быстро открестились от красноярской фирмы, заявив, что работали с Семеновой по партнерскому договору и сотрудничество с ней прекращено. 

В Роспотребнадзоре сообщили, что проверку начали после обращения одного из местных жителей. Материалы проверки будут переданы в прокуратуру. Также женщиной заинтересовалась и полиция. 

Сама Семенова удалила скандальные видео, опубликовав пост с извинениями. Она написала, что все сказанное было шуткой. 

"Моя история в Instagram это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов и пошутила их же словами «набрызгайте Мирамистин в уши и нос и куда только можно», которые были восприняты кем-то привратно.... Сожалею о том, что моя неудачно сформулированная фраза была ошибочно интерпретирована как призыв к искажениям результатов".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 29.06.2021, 17:06
    Гость: личный опыт

    где ты тут нашел у меня глупость, жертва ЕГЭ...
    Я всегда говорю по делу и конкретно.
    Тут клон под моим ником постоянно резвится.

  4. 29.06.2021, 15:56
    Гость: опыту

    "избавите форум от выслушивания вашей глупости..."
    Но ты ведь со своей торчишь тут безвылазно?

  5. 29.06.2021, 15:30
    Гость: личный опыт

    "Сама Семенова удалила скандальные видео, опубликовав пост с извинениями. Она написала, что все сказанное было шуткой."
    ----------------
    За такие шутки в зубах бывают промежутки.(с)

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