Роспотребнадзор проверит туроператора, рассказавшую как «обмануть» ПЦР-тест
Роспотребнадзор заинтересовался постом директора франчайзингового агентства Anex Tour Екатерины Семеновой о том, как обмануть ПЦР-тестирования для осуществления туристических поездок, пишет РИА Новости.
На своей страничке в Instagram в сторис женщина выложила историю одного своего клиента, который хотел выехать в Египет, при этом ПЦР-тест был у него положительиным. "Я посоветовала пересдать тест, залив Мироместин в нос, рот, уши, куда только можно. В итоге тест оказался отрицательным и клиент спокойно улетел", - рассказала женщина.
После того, как видеозапись распространилась по Сети, в Anex Tour быстро открестились от красноярской фирмы, заявив, что работали с Семеновой по партнерскому договору и сотрудничество с ней прекращено.
В Роспотребнадзоре сообщили, что проверку начали после обращения одного из местных жителей. Материалы проверки будут переданы в прокуратуру. Также женщиной заинтересовалась и полиция.
Сама Семенова удалила скандальные видео, опубликовав пост с извинениями. Она написала, что все сказанное было шуткой.
"Моя история в Instagram это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов и пошутила их же словами «набрызгайте Мирамистин в уши и нос и куда только можно», которые были восприняты кем-то привратно.... Сожалею о том, что моя неудачно сформулированная фраза была ошибочно интерпретирована как призыв к искажениям результатов".
Комментарии читателей Оставить комментарий
„Жизнь - слишком серьезная штука, чтобы воспринимать ее всерьез“
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где ты тут нашел у меня глупость, жертва ЕГЭ...
Я всегда говорю по делу и конкретно.
Тут клон под моим ником постоянно резвится.
"избавите форум от выслушивания вашей глупости..."
Но ты ведь со своей торчишь тут безвылазно?
"Сама Семенова удалила скандальные видео, опубликовав пост с извинениями. Она написала, что все сказанное было шуткой."
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За такие шутки в зубах бывают промежутки.(с)