Роспотребнадзор проверит туроператора, рассказавшую как «обмануть» ПЦР-тест

12:05 29.06.2021

Роспотребнадзор заинтересовался постом директора франчайзингового агентства Anex Tour Екатерины Семеновой о том, как обмануть ПЦР-тестирования для осуществления туристических поездок, пишет РИА Новости.

На своей страничке в Instagram в сторис женщина выложила историю одного своего клиента, который хотел выехать в Египет, при этом ПЦР-тест был у него положительиным. "Я посоветовала пересдать тест, залив Мироместин в нос, рот, уши, куда только можно. В итоге тест оказался отрицательным и клиент спокойно улетел", - рассказала женщина.

После того, как видеозапись распространилась по Сети, в Anex Tour быстро открестились от красноярской фирмы, заявив, что работали с Семеновой по партнерскому договору и сотрудничество с ней прекращено.

В Роспотребнадзоре сообщили, что проверку начали после обращения одного из местных жителей. Материалы проверки будут переданы в прокуратуру. Также женщиной заинтересовалась и полиция.

Сама Семенова удалила скандальные видео, опубликовав пост с извинениями. Она написала, что все сказанное было шуткой.

"Моя история в Instagram это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов и пошутила их же словами «набрызгайте Мирамистин в уши и нос и куда только можно», которые были восприняты кем-то привратно.... Сожалею о том, что моя неудачно сформулированная фраза была ошибочно интерпретирована как призыв к искажениям результатов".