В ДТП с автобусом в турецкой Анталье погибли четыре туриста из России

20:21 2.08.2021

В Турции в районе курортного города Манавгат произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который вез российских туристов в аэропорт Антальи. Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21.50.

В результате ДТП четыре человека погибли, пятеро получили тяжелые ранения. Всех пострадавших госпитализировали. В автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей, сообщили РИА Новости в "Интуристе". Эту информацию подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье.

По предварительным данным турецкой полиции, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего автобус перевернулся.