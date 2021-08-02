В ДТП с автобусом в турецкой Анталье погибли четыре туриста из России
В Турции в районе курортного города Манавгат произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который вез российских туристов в аэропорт Антальи. Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21.50.
В результате ДТП четыре человека погибли, пятеро получили тяжелые ранения. Всех пострадавших госпитализировали. В автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей, сообщили РИА Новости в "Интуристе". Эту информацию подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье.
По предварительным данным турецкой полиции, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего автобус перевернулся.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Странный подход к оценке. Где тебя вообще-то воспитали??? Если для тебя всё разделилось на патриотизм (значит наши и можно поплакать) и на не патриотов (пусть сдохнут). Куда тебя послать, дебил!! Если ты простых моральных вещей не понимаешь и такого же придурка оправдывать взялся.
Так езжай на Камчатку отдыхать, пусть тебя там голодный медведь заломает и сожрёт с превеликим удовольствием, ему ведь надо перезимовать и ты для этой цели сгодишься, патриотичный ты наш.
Медведь ведь наш, российский и ты весь такой светишься от патриотизма, так не стесняйся - покорми бедолагу.
И в прицеп. В Крыму в том году погибло 82 человека, приехавших отдыхать. Из них в автоавариях 37.
Он прав и извиняться не за что особо , что Египет , что Турция дешевые понты для псевдо-патриотов , ездили уж в Крым бы что ли.
был как то в турции, водитель автобуса гнал как на автогонках
Злорадствуете? Гнусный вы человек.
У людей горе. Страшное. Они потеряли близких.
Вам надо за свой пост извиниться.
Поразительная публика. Дикие турки гробят их на автобусах, травят метиловым спиртом, кормят вчерашними объедками, расселяют по дешевым отелям.
А публика едет. Ах, море! Ах, всё включено! Ах, какие мужчины! Ах, ковид! Счастливого отдыха, жертвы ЕГЭ!