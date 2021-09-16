Турция ужесточила правила въезда для российских туристов

Турция ужесточила правила въезда для росийских туристов. Как пишет РБК, с 14 сентября Турция впускает туристов только с сертификатами о привиках "Спутником V", либо другой вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Турцией.

При этом сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных заграничного паспорта, а также с QR-кодом.

"Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только Sputnik V. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или результат теста на антиген", - цитирует издание сообщение одного из турагентов.

Таком образом, россияне, привитые вакцинами "ЭпиВакКорона" или "КовиВак" будут пускаться в страну только при наличии результата ПЦР-теста или теста на наличие антител.

Ранее 3 сентября турецкие власти отказались впускать в страну туристов с сертификатами о прививках однокомпонентными вакцинами, в том числе вакциной «Спутник Лайт».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.09.2021, 16:18
    Гость: Орнитодог

    Одна из разновидностей мракобеса - гусь домашний, что сидит в своей клетке и гогочет над теми кто может летать.

  3. 16.09.2021, 14:16
    Гость: demos

    "Согласно данным образцов вируса, которые регулярно получает из всех регионов Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавирусной инфекции."
    Думаешь, Турция что то к этому добавит?)))

  4. 16.09.2021, 14:13
    Гость: demos

    Теперь те кто привился фуфловыми вакцинами ничем не лучше тех, кто вообще ничем не прививался и это правильно. Странно, что для спутника сделали исключение.

  5. 16.09.2021, 13:52
    Гость: Вячеслав

    Страна дураков, для которых интернет-площадки поле чудес. Еще не скоро оскудеет подобными земля Русская. К сожалению

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