Турция ужесточила правила въезда для российских туристов
Турция ужесточила правила въезда для росийских туристов. Как пишет РБК, с 14 сентября Турция впускает туристов только с сертификатами о привиках "Спутником V", либо другой вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Турцией.
При этом сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных заграничного паспорта, а также с QR-кодом.
"Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только Sputnik V. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или результат теста на антиген", - цитирует издание сообщение одного из турагентов.
Таком образом, россияне, привитые вакцинами "ЭпиВакКорона" или "КовиВак" будут пускаться в страну только при наличии результата ПЦР-теста или теста на наличие антител.
Ранее 3 сентября турецкие власти отказались впускать в страну туристов с сертификатами о прививках однокомпонентными вакцинами, в том числе вакциной «Спутник Лайт».
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В красных зонах 95 % непривитых.
Одна из разновидностей мракобеса - гусь домашний, что сидит в своей клетке и гогочет над теми кто может летать.
"Согласно данным образцов вируса, которые регулярно получает из всех регионов Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавирусной инфекции."
Думаешь, Турция что то к этому добавит?)))
Теперь те кто привился фуфловыми вакцинами ничем не лучше тех, кто вообще ничем не прививался и это правильно. Странно, что для спутника сделали исключение.
Страна дураков, для которых интернет-площадки поле чудес. Еще не скоро оскудеет подобными земля Русская. К сожалению