Турция ужесточила правила въезда для российских туристов

12:22 16.09.2021

Турция ужесточила правила въезда для росийских туристов. Как пишет РБК, с 14 сентября Турция впускает туристов только с сертификатами о привиках "Спутником V", либо другой вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Турцией.

При этом сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных заграничного паспорта, а также с QR-кодом.

"Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только Sputnik V. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или результат теста на антиген", - цитирует издание сообщение одного из турагентов.

Таком образом, россияне, привитые вакцинами "ЭпиВакКорона" или "КовиВак" будут пускаться в страну только при наличии результата ПЦР-теста или теста на наличие антител.

Ранее 3 сентября турецкие власти отказались впускать в страну туристов с сертификатами о прививках однокомпонентными вакцинами, в том числе вакциной «Спутник Лайт».