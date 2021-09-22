Туроператоры предложили россиянам прививочные туры в Европу

Российские туроператоры стали предлагать россиянам "прививочные туры" за границу, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Туры предназначены для тех, кто желает сделать прививку от коронавируса вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения. Такой вояж доступен в Германию и Сербию. 

В Сербии вакцинация от COVID-19 для иностранных граждан бесплатная. Там доступны вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, от англо-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm. Авиасообщение с Сербией сейчас открыто, и туда не нужна виза. Самолеты летают регулярно из Москвы и Санкт-Петербурга. Требуется только отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия. 

Стоимость туров составляет около 59 тысяч рублей.

В Германии вакцинация будет платной. Так, привиться одной дозой препарата от Pfizer-BioNTech в Мюнхене стоит 580 евро с человека (необходимо две прививки), от Johnson & Johnson в Баден-Бадене — €870 с человека (нужна одна прививка). Дополнительно оплачиваются перелет, проживание, услуги переводчика. Россияне должны иметь действующую шенгенскую визу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.09.2021, 15:25
    Гость: g

    если бы таких мужиков было бы побольше - Левацкая Афера Говида захлебнулась бы не успев начаться.
    этому дебилу на заправка больше всех надо было, вот и получил премию дарвина..

  3. 22.09.2021, 15:13
    Гость: Гость

    Что и требовалось доказать - состоятельные (как правило это силовики и чиновники действующие или бывшие) люди получат импортные вакцины,а простые люди - нет.

  4. 22.09.2021, 14:06
    Гость: stalker

    Интересная ситуация. Мы чуть ли не впереди планеты всей (как утверждают наши власти) по числу разработанных вакцин от коронавируса (примерно 5 вакцин), а ВОЗ пока что не признала ни одну из них. Это вытекает из содержания статьи. В противном случае какой смысл было бы ездить в Европу по таким турам ?

  5. 22.09.2021, 13:01
    Гость: Время Ч.

    Непризнание российской вакцины западом всего лишь политика и деньги. Да и болт на них.

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