Туроператоры предложили россиянам прививочные туры в Европу

10:25 22.09.2021

Российские туроператоры стали предлагать россиянам "прививочные туры" за границу, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Туры предназначены для тех, кто желает сделать прививку от коронавируса вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения. Такой вояж доступен в Германию и Сербию.

В Сербии вакцинация от COVID-19 для иностранных граждан бесплатная. Там доступны вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, от англо-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm. Авиасообщение с Сербией сейчас открыто, и туда не нужна виза. Самолеты летают регулярно из Москвы и Санкт-Петербурга. Требуется только отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Стоимость туров составляет около 59 тысяч рублей.

В Германии вакцинация будет платной. Так, привиться одной дозой препарата от Pfizer-BioNTech в Мюнхене стоит 580 евро с человека (необходимо две прививки), от Johnson & Johnson в Баден-Бадене — €870 с человека (нужна одна прививка). Дополнительно оплачиваются перелет, проживание, услуги переводчика. Россияне должны иметь действующую шенгенскую визу.