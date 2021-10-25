S7 запустит рейсы из России в Таиланд в ноябре

Boeing 737-800 S7 Airlines в ливрее Oneworld

Авиакомпания S7 запустит в ноябре текущего года прямые регулярные рейсы в Таиланд (на Пхукет) из Сибири и с Дальнего Востока. Вылететь на Пхукет можно будет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

Продажа билетов уже открыта, сообщается на сайте компании.

Из Иркутска рейсы начнутся с 11 ноября (вылет каждый четверг в 14:25, обратный рейс - также в четверг в 22:20).

Из Новосибирска самолеты начнут летать с 13 ноября по субботам (вылет - в 12:40, обратный рейс - суббота в 21:40).

Из Владивостока на Пхукет полеты будут выполняться с 15 ноября по понедельникам (вылет в 15:45, обратный рейс - понедельник в 21:40).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 22:59
    Гость: :))

    Эпидемия - это только для дураков ковидоверующих. Если ты ковидоатеист - для тебя эпидемии нет. Можно лететь в отпуск.

  2. 25.10.2021, 18:34
    Гость: Отлично придумали!

    Пока нищеброды ходят в масках и сидят на локдаунах, богатые будут и дальше кататься по всему миру. Лохи в намордниках, очнитесь!!!

  5. 25.10.2021, 18:17
    Гость: Гость

    А куда Попова смотрит?! Совсем сдурели?! Вводят ограничения на 11 дней по всей стране и одновременно открывают новые рейсы в эти азиатские клоаки!!! Хватит людей дурить!

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