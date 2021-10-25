S7 запустит рейсы из России в Таиланд в ноябре
Авиакомпания S7 запустит в ноябре текущего года прямые регулярные рейсы в Таиланд (на Пхукет) из Сибири и с Дальнего Востока. Вылететь на Пхукет можно будет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.
Продажа билетов уже открыта, сообщается на сайте компании.
Из Иркутска рейсы начнутся с 11 ноября (вылет каждый четверг в 14:25, обратный рейс - также в четверг в 22:20).
Из Новосибирска самолеты начнут летать с 13 ноября по субботам (вылет - в 12:40, обратный рейс - суббота в 21:40).
Из Владивостока на Пхукет полеты будут выполняться с 15 ноября по понедельникам (вылет в 15:45, обратный рейс - понедельник в 21:40).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эпидемия - это только для дураков ковидоверующих. Если ты ковидоатеист - для тебя эпидемии нет. Можно лететь в отпуск.
Пока нищеброды ходят в масках и сидят на локдаунах, богатые будут и дальше кататься по всему миру. Лохи в намордниках, очнитесь!!!
А как же эпидемия и весь этот ужас в сми?
А то давно оттуда никакой заразы не привозили.
А куда Попова смотрит?! Совсем сдурели?! Вводят ограничения на 11 дней по всей стране и одновременно открывают новые рейсы в эти азиатские клоаки!!! Хватит людей дурить!