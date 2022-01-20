Власти ФРГ планируют сделать безвизовым въезд для российских студентов

16:47 20.01.2022

Правительство Германии намерено отменить визы для российских учащихся школ и вузов, которые не достигли 25-летнего возраста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального консула ФРГ в Новосибирске Бернда Финке.

По его словам, в настоящее время консульство успешно оказывает помощь российским студентам и преподавателям вузов в получении виз.

"Я надеюсь, что в будущем мы вообще сможем решить эту проблему, потому что новое федеральное правительство в своем коалиционном договоре закрепило то, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет въезжали в Германию без виз. Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодежного обмена в области развития науки", - сказал Финке.

Для реализации этого плана необходимо одобрение всех участников Шенгенского соглашения, поскольку Германия является одним из них. "Но процедура получения одобрения уже начата", - отметил Бернд Финк.