Власти ФРГ планируют сделать безвизовым въезд для российских студентов

Правительство Германии намерено отменить визы для российских учащихся школ и вузов, которые не достигли 25-летнего возраста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  генерального консула ФРГ в Новосибирске Бернда Финке.

По его словам, в настоящее время консульство успешно оказывает помощь российским студентам и преподавателям вузов в получении виз.

"Я надеюсь, что в будущем мы вообще сможем решить эту проблему, потому что новое федеральное правительство в своем коалиционном договоре закрепило то, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет въезжали в Германию без виз. Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодежного обмена в области развития науки", - сказал Финке.

Для реализации этого плана необходимо одобрение всех участников Шенгенского соглашения, поскольку Германия является одним из них.  "Но процедура получения одобрения уже начата", - отметил Бернд Финк.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.01.2022, 21:51
    Гость: Обывателю из Воронежа.

    Ну во первых , кредит не всем нужен условно (хотя конечно это скорее исключение , особенно для детей НЕ чиновников российских). Во вторых во многих странах Европы образование на гос. языке бесплатное. В 3их. кредит может отпасть в основном в случае работы на гос. службе. В принципе в случае врачей , преподавателей ну и обычных чиновников актуально. При работе в частном секторе такого правила нет , но хотя там свои плюшки. В четвертых , отношение к образование и само образование несколько другое , в отличии от "распрекрасной советской школы" чаще ближе к практичности , хотя иногда воды тоже хватает. Вообще в частном секторе , в технарском , имея голову , желание ну и хотя бы один востребованный язык в голове устроиться и сделать карьеру не проблема на любом направлении , даже без образования или с незаконченным . Берут и молодежь на перспективу , причем платят вполне норм (ну в разумных пределах конечно).

  5. 20.01.2022, 21:11
    Гость: Замечание

    Да нет, он по большей части прав, процентов на 70. Как бы там ни было, это Европа, и чтобы жить и питаться даже во время почти бесплатного обучения, деньги всё равно нужны, и деньги немалые, цены там конские. Поэтому студенты начинают подрабатывать, а это моментально отражается на учёбе, оценки сразу начинают ползти вниз, "хвосты" по учёбе нарастают как снежный ком, и вуаля, вылетает студент из универа. И чтобы остаться в стране, к которой привык, начинает ишачить как раб где ни придётся. Но с другой стороны, это неправда, что иностранцев целенаправленно заваливают, полная чушь. Требования там ко всем одинаковые, куча местных на первом-втором курсе вылетает тоже, так что предвзятости там в данном плане нет, просто учёба сама по себе тяжёлая, и не каждый справляется, в этом-то и смысл высшего образования, чтобы отсеять более глупых и оставить самых умных. А что касается качества образования - там по-разному везде, от универа зависит, но определённые признаки кризиса в образовании видны. Тем не менее, образование там всё ещё пока лучше, чем в России.

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