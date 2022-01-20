Власти ФРГ планируют сделать безвизовым въезд для российских студентов
Правительство Германии намерено отменить визы для российских учащихся школ и вузов, которые не достигли 25-летнего возраста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального консула ФРГ в Новосибирске Бернда Финке.
По его словам, в настоящее время консульство успешно оказывает помощь российским студентам и преподавателям вузов в получении виз.
"Я надеюсь, что в будущем мы вообще сможем решить эту проблему, потому что новое федеральное правительство в своем коалиционном договоре закрепило то, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет въезжали в Германию без виз. Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодежного обмена в области развития науки", - сказал Финке.
Для реализации этого плана необходимо одобрение всех участников Шенгенского соглашения, поскольку Германия является одним из них. "Но процедура получения одобрения уже начата", - отметил Бернд Финк.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такой бред....уму непостижимо.
Ну во первых , кредит не всем нужен условно (хотя конечно это скорее исключение , особенно для детей НЕ чиновников российских). Во вторых во многих странах Европы образование на гос. языке бесплатное. В 3их. кредит может отпасть в основном в случае работы на гос. службе. В принципе в случае врачей , преподавателей ну и обычных чиновников актуально. При работе в частном секторе такого правила нет , но хотя там свои плюшки. В четвертых , отношение к образование и само образование несколько другое , в отличии от "распрекрасной советской школы" чаще ближе к практичности , хотя иногда воды тоже хватает. Вообще в частном секторе , в технарском , имея голову , желание ну и хотя бы один востребованный язык в голове устроиться и сделать карьеру не проблема на любом направлении , даже без образования или с незаконченным . Берут и молодежь на перспективу , причем платят вполне норм (ну в разумных пределах конечно).
Немцы надеются таким образом хотя бы цвет кожи сохранить.
Это надо срочно останавливать. Пущай правительство наконец начинает чесаться.
Да нет, он по большей части прав, процентов на 70. Как бы там ни было, это Европа, и чтобы жить и питаться даже во время почти бесплатного обучения, деньги всё равно нужны, и деньги немалые, цены там конские. Поэтому студенты начинают подрабатывать, а это моментально отражается на учёбе, оценки сразу начинают ползти вниз, "хвосты" по учёбе нарастают как снежный ком, и вуаля, вылетает студент из универа. И чтобы остаться в стране, к которой привык, начинает ишачить как раб где ни придётся. Но с другой стороны, это неправда, что иностранцев целенаправленно заваливают, полная чушь. Требования там ко всем одинаковые, куча местных на первом-втором курсе вылетает тоже, так что предвзятости там в данном плане нет, просто учёба сама по себе тяжёлая, и не каждый справляется, в этом-то и смысл высшего образования, чтобы отсеять более глупых и оставить самых умных. А что касается качества образования - там по-разному везде, от универа зависит, но определённые признаки кризиса в образовании видны. Тем не менее, образование там всё ещё пока лучше, чем в России.