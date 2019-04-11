В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета

13:56

За сутки Россия потеряет 20 миллиардов рублей, если перестанет работать интернет. На устойчивость Рунета при этом планируют выделить всего 20-30 миллиардов.

Объем экономических потерь всего за один день без интернета подсчитали специалисты независимой социологической компании, занимающейся мониторингом Сети. Об этом рассказал глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Его процитировал ТАСС.

«Эта оценка… 20 млрд рублей. А сегодня те средства, которые закладываются [на реализацию законопроекта о надежном Рунете], речь идет о порядка 20-30 миллиардов рублей всего на обеспечение стабильной работы [интернета в РФ] в случае воздействия таких угроз в целом», — заметил Левин при обсуждении во втором чтении законопроекта об устойчивом Рунете.

Он задался вопросом, верно было бы сравнивать цифры с точки зрения ложащихся на экономику, особенно цифровую, рисков. В России, подчеркнул Левин, необходимо создать все условия, чтобы «никаких сбоев у нас не было».

«Мне кажется, что те расходы, которые правительство несет, это не расходы, а инвестиции в будущее», — подытожил глава думского комитета.

Законопроект о защите российского сегмента интернета внесли на рассмотрение депутатов Госдумы 14 декабря 2018 года. Его разработали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова вместе с депутатом Андреем Луговым. По версии документа, принятом во втором чтении, в силу закон вступит с 1 ноября 2019 года.