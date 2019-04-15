Мусорные операторы могут прекратить работу из-за неплатежей

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В нескольких регионах России могут приостановить работу операторы утилизации твердых бытовых отходов. Это связано с тем, что они испытывают сложности с получением платы за свою работу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у Владимира Путина.

В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в документе. Остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

Представитель Минприроды подтвердил изданию, что проблема низкой собираемости действительно существует.

Каждый регион должен был разработать схему, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора. Не все успели, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 г. На новую систему перешло более 80% регионов, сказано в черновике: в 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний.

Существует также проблема с ошибками с выплатами, которые возникают из-за отсутствия актуальной базы данных. Например, половина жителей Тверской области получила дублирующие платежки, в Калининградской области квитанции выписали уже умершим жителям.