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Мусорные операторы могут прекратить работу из-за неплатежей

15:21 15.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В нескольких регионах России могут приостановить работу операторы утилизации твердых бытовых отходов. Это связано с тем, что они испытывают сложности с получением платы за свою работу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у Владимира Путина.

В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в документе. Остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

Представитель Минприроды подтвердил изданию, что проблема низкой собираемости действительно существует.

Каждый регион должен был разработать схему, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора. Не все успели, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 г. На новую систему перешло более 80% регионов, сказано в черновике: в 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний.

Существует также проблема с ошибками с выплатами, которые возникают  из-за отсутствия актуальной базы данных. Например, половина жителей Тверской области получила дублирующие платежки, в Калининградской области квитанции выписали уже умершим жителям.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 20:25
Гость: екатерина

Отменить оплату до 2022 года и продумать хорошенькоа то как с пенсией-работать до смерти
15.04.2019, 17:35
Гость: Нацпроект,

однако.
15.04.2019, 16:33
Гость: Ray Bloom

Давно пора.
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