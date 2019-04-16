Путин призвал использовать результаты космической деятельности повсеместно

23:05

Владимир Путин провёл во вторник расширенное заседание Совета Безопасности. Участники заседания обсудили приоритетные направления и пути совершенствования государственной политики в области космической деятельности.

По мнению главы государства, результаты космической деятельности нужно эффективнее использовать в разных областях, таких как транспорт, медицина и ЖКХ.

"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни - таких базовых отраслях, как коммуникация, связь, транспорт, медицина, ЖКХ", - отметил Владимир Путин.