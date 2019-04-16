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Путин призвал использовать результаты космической деятельности повсеместно

23:05 16.04.2019
Расширенное заседание Совета Безопасности. Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин провёл во вторник расширенное заседание Совета Безопасности. Участники заседания обсудили приоритетные направления и пути совершенствования государственной политики в области космической деятельности.

По мнению главы государства, результаты космической деятельности нужно эффективнее использовать в разных областях, таких как транспорт, медицина и ЖКХ.

"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни - таких базовых отраслях, как коммуникация, связь, транспорт, медицина, ЖКХ", - отметил Владимир Путин.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 01:26
Гость: гость

Я зимой видел как снегоуборщик вокруг дома ездил. Его остановили и спросили -зачем. Он ответил, что у него GPS стоит и фиксирует пробег, за который ему и платят. А за уборку снега ему не платят. Так космос рулит в ЖКХ.
17.04.2019, 01:22
Гость: гость

Сказочник наш разговорился.
16.04.2019, 23:45
Гость: Трамп

О да. Счас Рогозин заимется ЖКХ, медицинои и транспортом. Офигенная модернизация ракетно-космическои отрасли в в в даже не знаю во что.
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