СМИ: Матвиенко может уйти из Совета федерации и возглавить Пенсионный фонд

09:34

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко может в ближайшее время покинуть верхнюю палату.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.

По словам собеседников, вопрос предметно обсуждается с декабря 2018 года, а в мае текущего года должен состоятся разговор на эту тему на встрече Матвиенко с Владимиром Путиным. Один из источников утверждает, что «вероятность ее ухода крайне велика».

Наиболее вероятным сменщиком называют Сергея Нарышкина, главу Службы внешней разведки, бывшего спикера Госдумы и экс-руководителя администрации президента. «Он универсальный солдат, имеющий опыт работы в ключевых госструктурах и являющийся важной частью президентского круга», - комментирует источник.

При этом высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда. До того, как стать губернатором, она курировала социальный блок в правительстве с 1998 по 2003 год. Минфин и Минтруда недовольны руководителем фонда Антоном Дроздовым, подтверждают собеседники.

Напомним, Матвиенко руководит Совфедом с 2011 года. Ее дважды делегировал в верхнюю палату Георгий Полтавченко, сменивший Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга. По данным СМИ, действующий врио губернатора Александр Беглов планировал включить Матвиенко в тройку кандидатов в сенаторы.