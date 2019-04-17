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СМИ: Матвиенко может уйти из Совета федерации и возглавить Пенсионный фонд

09:34 17.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко может в ближайшее время покинуть верхнюю палату.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.

По словам собеседников, вопрос предметно обсуждается с декабря 2018 года, а в мае текущего года должен состоятся разговор на эту тему на встрече Матвиенко с Владимиром Путиным. Один из источников утверждает, что «вероятность ее ухода крайне велика».

Наиболее вероятным сменщиком называют Сергея Нарышкина, главу Службы внешней разведки, бывшего спикера Госдумы и экс-руководителя администрации президента. «Он универсальный солдат, имеющий опыт работы в ключевых госструктурах и являющийся важной частью президентского круга», - комментирует источник.

При этом высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда. До того, как стать губернатором, она курировала социальный блок в правительстве с 1998 по 2003 год. Минфин и Минтруда недовольны руководителем фонда Антоном Дроздовым, подтверждают собеседники.

Напомним, Матвиенко руководит Совфедом с 2011 года. Ее дважды делегировал в верхнюю палату Георгий Полтавченко, сменивший Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга. По данным СМИ, действующий врио губернатора Александр Беглов планировал включить Матвиенко в тройку кандидатов в сенаторы.

Темы: Пенсионный фонд РФ, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 17:25
Гость: гнус

Да Валю хоть на Луну пошли,она и там "справится",хоть и с "сосулями"там проблема(крыш нет)."Вы как ребята не садитесь"....
17.04.2019, 17:24
Гость: Владимир

Валентина Ивановна еще долго будет незаменимой. И это тот случай, когда человек таки красит место, а не место человека.
Я, вообще-то, боялся, что она возглавит лесную сферу... У нас леса в отличие от пенсионеров все меньше и меньше.

Ну кому из вас хотелось бы возглавить дыру? Даже если это сулит приличные бабки.
Госпожа Матвиенко достаточно знаменита, чтобы глаЗ народа присмотрелся к должности, которую знаменитость займет. И, надеюсь, история пенсионного фонда на этом канет в летах.
Потому что нет отдельного класса людей "пенсионеры", как и нет класса "чиновники" - это плоть от плоти одни люди, на разных этапах жизни. А не редко одному доводится побывать по обе стороны барьеров.
Пенсия - это гарантия того, что ты нужен обществу, а общество в свою очередь нужно тебе. Готово будет общество тебе даровать бесплатный проезд по стране, бесплатную медицину, жилье, образование - пенсия деньгами может быть символической. Но у тебя будет цель работать на общее благо с юных лет.
17.04.2019, 17:17
Гость: Хата Хама

Антон Викторович Дроздов уступи место даме.
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