Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим количеством мошенников

18:25

В России определились регионы с наибольшей опасностью попасться на удочку мошенникам. В опасности оказались жители сразу нескольких областей.

За первые три месяца 2019 года было совершено 62 257 преступления, классифицированных как мошенничество. Это почти на 11% больше аналогичного периода 2018-го.

«Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Ростовской области (на 652, или на 46%), Москве (на 582, или на 7,5%), Республике Башкортостан (на 494, или на 41,9%), Свердловской области (на 459, или на 47,6%), Ставропольском крае (на 446, или на 36,2%)», — цитирует ТАСС материалы сборника Генпрокуратуры «Состояние преступности в России за январь–март 2019 года».

Особенно прокуроры отметили преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Их стало больше на 51,4%.

В ведомстве отметили, что в 2018 году количество случаев мошенничества впервые не показало рост. Было расследовано 57 тысяч преступлений, по 45 тысячам — материалы переданы в суд.