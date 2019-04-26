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Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим количеством мошенников

18:25 26.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России определились регионы с наибольшей опасностью попасться на удочку мошенникам. В опасности оказались жители сразу нескольких областей.

За первые три месяца 2019 года было совершено 62 257 преступления, классифицированных как мошенничество. Это почти на 11% больше аналогичного периода 2018-го.

«Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Ростовской области (на 652, или на 46%), Москве (на 582, или на 7,5%), Республике Башкортостан (на 494, или на 41,9%), Свердловской области (на 459, или на 47,6%), Ставропольском крае (на 446, или на 36,2%)», — цитирует ТАСС материалы сборника Генпрокуратуры «Состояние преступности в России за январь–март 2019 года».

Особенно прокуроры отметили преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Их стало больше на 51,4%.

В ведомстве отметили, что в 2018 году количество случаев мошенничества впервые не показало рост. Было расследовано 57 тысяч преступлений, по 45 тысячам — материалы переданы в суд.

Темы: Развитие регионов в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 23:49
Гость: Бездельники

"Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Ростовской области...". Тоже мне, открыли истину. Почитайте статистические данные Российской империи. Там, конечно же, еще Одесса, Харьков и Варшава. Железнодорожные узлы и порты - места их постоянного обитания. Во Франции - Марсель. В Италии - Неаполь. И т.д.
26.04.2019, 23:23
Гость: Путник

Ды, Москва вторая поэтому, а Ростов-папа всегда был первым.
26.04.2019, 20:04
Гость: А думу,

кремль, правительство посчитали?
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