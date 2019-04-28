]]> ]]>
Главная В России Новости

Разработчик нового пассажирского самолета МС-21 показал видео его полета

15:01 28.04.2019

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.

Как пишет РИА Новости, лайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Отмечается, что полет прошел в штатном режиме, у экипажа замечаний к работе систем самолета не было.

В Ульяновске воздушное судно покрасят по серийным технологиям, после чего оно отправится на аэродром Раменское в Жуковском для дальнейших летных испытаний.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, вмещающий от 150 до 211 человек. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, на серийное производство корпорация планирует выйти в 2021 году.

Первым эксплуатантом лайнера станет "Аэрофлот".

Темы: Российские авиакомпании, Авиастроение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.04.2019, 20:47
Гость: Пилот

Один самолет успели сделать еще до санкций, копия с аирбаса или боинга 20 летней давности и зачем вообще тут "разработчик" понадобился и что дальше половина деталей в нем импортные включая двигатели, штаты уже наложили запрет на поставку комплектующих и композита так что дальше он не полетит. Найдут замену в Китае как обычно тогда к такому самолету вообще опасно подходить будет не то что летать.
28.04.2019, 20:19
Гость: Ты дурак?

Это стандартный цвет окраски самолетов со сборки во всем мире.
28.04.2019, 20:17
Гость: Согласен, товарищ!

Да конец всему! Но Товарищ Сталин материализовался из прошлого, и теперь советский народ спасён! Теперь только победы!
Все комментарии (9)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.