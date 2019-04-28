Разработчик нового пассажирского самолета МС-21 показал видео его полета

15:01

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.

Как пишет РИА Новости, лайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Отмечается, что полет прошел в штатном режиме, у экипажа замечаний к работе систем самолета не было.

В Ульяновске воздушное судно покрасят по серийным технологиям, после чего оно отправится на аэродром Раменское в Жуковском для дальнейших летных испытаний.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, вмещающий от 150 до 211 человек. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, на серийное производство корпорация планирует выйти в 2021 году.

Первым эксплуатантом лайнера станет "Аэрофлот".