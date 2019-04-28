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Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

11:16 28.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com

Владимир Путин поздравил с днем Пасхи всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает РБК со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времен и духовных традиций, которые служат единению нашего народа", - говорится в сообщении Путина.

Президент подчеркнул, что Русская православная церковь и все христианские конфессии играют большую роль в сбережении богатого исторического и культурного наследия, которым славится Россия, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения.

По его словам, такая "многогранная, истинно подвижническая работа" достойна наивысшего признания.

Пасха — главный христианский праздник, отмечаемый в честь воскрешения Иисуса Христа. Его дата каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2019 году католики праздновали Пасху 21 апреля, православные празднуют 28-го.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.04.2019, 20:18
Гость: працельс

удивительным образом всё превращается в фетиш))
во всём этом нет ни грамма от христианства)))
одно сплошное безумие, профанация, фарисейство и ханжество)))
через неделю будут ещё один фетиш во все места подвязывать)))
край непуганых идиотов)))
----------
хотя, всё-таки, пусть уж лучше яйца красят, чем баранам глотки режут))) тем более на глазах у детей)))
28.04.2019, 19:38
Гость: Кот Мурр

Не вешай грехи и злодеяния твоих Хозяев-Иуд на Христа,иудин глашатай.
28.04.2019, 19:36
Гость: Кот Мурр

Во истину так!
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