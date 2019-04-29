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В Иркутской области приставы записали музыкальное обращение к должникам

21:16 29.04.2019

На страницах в соцсетях УФССП и в YouTubeпо Иркутской области появилось музыкальное видео с обращением "Долги растут, плати, не жди". Сотрудники записали его, чтобы мотивировать должников заплатить свои долги, находящиеся в исполнительном производстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Анна Маркова.

В клипе снимались сотрудницы аппарата управления. Песню исполнила психолог ведомства Анастасия Рыжова.

"Сегодня люди в основном узнают актуальную информацию в соцсетях. И, конечно, наиболее популярно у пользователей видео. Мы решили, что таким нестандартным способом, записав музыкальное видео, мы сможем мотивировать должников заплатить свои долги или хотя бы поинтересоваться, есть ли у них задолженности", — сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы УФССП по Иркутской области, сегодня в работе ведомства находятся 637 тысяч исполнительных производств на сумму 59 миллиардов рублей.

Темы: Федеральная служба судебных приставов РФ
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29.04.2019, 23:15
Гость: Есть слова получше

"Афоня, ты мне рупь должен!" - это целая опера!
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