Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Самолет Ту-134 совершил свой заключительный рейс, сообщает агентство "Интерфакс".
Отмечается, что рейс самолета Ту-134 авиакомпании "Алроса" был совершен 20 мая из Иркутска в город Мирный республики Якутия.
"Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс - заключительный для Ту-134. На легендарном для советской авиации самолете в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров", - говорится в сообщении авиакомпании
По данным агентства, это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134.
Из Мирного самолет отправится в Новосибирск - в музей авиации и космонавтики.
Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет.