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Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

10:31 21.05.2019
Ту-134
Фото с сайта wikipedia.org
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Самолет Ту-134 совершил свой заключительный рейс, сообщает агентство "Интерфакс".

Отмечается, что рейс самолета Ту-134 авиакомпании "Алроса" был совершен 20 мая из Иркутска в город Мирный республики Якутия.

"Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс - заключительный для Ту-134. На легендарном для советской авиации самолете в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров", - говорится в сообщении авиакомпании

По данным агентства, это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134.

Из Мирного самолет отправится в Новосибирск - в музей авиации и космонавтики.

Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет.

Темы: Авиасообщение в России, Авиастроение, Авиация
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Комментарии читателей
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21.05.2019, 19:07
Гость: World - Дед

Глубокая модернизация без двухконтурных двигателей?
Не смеши дед.
У нас в классе был учитель по географии. Я перед всем классом поспорил что ту не только с винтами?(ту 114)
Ну чего.
Весь класс собирал по 10 р. =300р выиграл.
Ты так-же.....
21.05.2019, 18:35
Гость: Русин - "просто дебилу"

ТУ-134 эксплуатировался 40 (!) лет, а "летающий гроб" сколько? То-то же, "умнейший-из-умных"...
21.05.2019, 18:34
Гость: Дед

Брехня полнейшая!!!!
Для тупых посмотрите Вики.
Боинг-727
По данным сайта Aviation Safety Network по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 119 самолётов Boeing 727.[2] Boeing 727 пытались угнать 182 раза, при этом погибли 90 человек. Всего в этих происшествиях погибло 4211 человек.[3]
Крупнейшей по числу жертв катастрофой Boeing 727 стало крушение самолёта авиакомпании Mexicana Airlines в Мексике 31 марта 1986 года. В нарушение инструкций одна из шин была накачана воздухом, а не азотом, и после перегрева при взлёте взорвалась. На борту находилось 167 человек, все они погибли.

И наша ТУшка
По данным сайта Aviation Safety Network[15] и из неофициальных источников, на начало 2012 года в результате катастроф, авиационных происшествий и терактов было потеряно 78 самолётов типа Ту-134, из них 10 в результате боевых действий, 2 — из-за терактов. В катастрофах погибли 1494 человек, из них 32 на земле или в самолётах других типов.
Сравнили?
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