Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

10:31

Самолет Ту-134 совершил свой заключительный рейс, сообщает агентство "Интерфакс".

Отмечается, что рейс самолета Ту-134 авиакомпании "Алроса" был совершен 20 мая из Иркутска в город Мирный республики Якутия.

"Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс - заключительный для Ту-134. На легендарном для советской авиации самолете в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров", - говорится в сообщении авиакомпании

По данным агентства, это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134.

Из Мирного самолет отправится в Новосибирск - в музей авиации и космонавтики.

Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет.