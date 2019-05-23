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В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

13:30 23.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В квартире бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, при обыске были найдены наркотики. Об этом заявил следователь в ходе заседания в Басманном суде Москвы, рассматривающего ходатайство о продлении ареста Абызову.

Следователь не уточнил, предъявлено ли Абызову обвинение в хранении наркотиков, передает ТАСС.

Михаил Абызов был арестован 27 марта. Адвокаты предлагали внести за него залог в размере миллиарда рублей. В апреле суд арестовал счета бывшего министра.

Абызов занимал пост министра по делам «Открытого правительства» в правительстве РФ в 2012-2018 годах. До перехода на госслужбу Абызов занимался бизнесом. В 2018 году Forbes оценивал его состояние в 600 миллионов долларов.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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23.05.2019, 17:16
Гость: Они что-то

напутали, кокаин это мидовская тема.
23.05.2019, 16:52
Гость: Реплика

Когда у неугодного чиновника "находят наркотики" - это не просто подозрительно или "дурно пахнет". Это - воняет!
23.05.2019, 16:17
Гость: Евгений В

Очень похожая процедура с Улюкаевым. Стал не угоден. А кто назначал этого министра? "Менял я женщин, каждый вечер, как перчатки", а кто то министров и генералов меняет. У каждого свое хобби.
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