В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

13:30

В квартире бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, при обыске были найдены наркотики. Об этом заявил следователь в ходе заседания в Басманном суде Москвы, рассматривающего ходатайство о продлении ареста Абызову.

Следователь не уточнил, предъявлено ли Абызову обвинение в хранении наркотиков, передает ТАСС.

Михаил Абызов был арестован 27 марта. Адвокаты предлагали внести за него залог в размере миллиарда рублей. В апреле суд арестовал счета бывшего министра.

Абызов занимал пост министра по делам «Открытого правительства» в правительстве РФ в 2012-2018 годах. До перехода на госслужбу Абызов занимался бизнесом. В 2018 году Forbes оценивал его состояние в 600 миллионов долларов.