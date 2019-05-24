Участники опроса ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге рассказали, что от них скрывали главный вариант ответа

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Губернатор Свердовской области Евгений Куйвашев назвал результаты опроса ВЦИОМ достаточными для принятия решений

В Екатеринбургской епархии заявили, что на результатах опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге сказалось обострение ситуации, поэтому результат опроса не может отражать действительного положения дел.

Фото с сайта ekaterinburg-eparhia.ru

Напомним, результаты опроса показали, что 74% жителей назвали сквер неподходящим местом для строительства храма, но однозначно против выступили 18%. Только 10% полностью согласились с разработанным проектом.

"Полагаем, что проведенный опрос - всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю "перегретость" общества", - сообщается в заявлении на сайте епархии. Там отметили, что опрос проводился "во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы". Кроме того, считают в епархии, на итоги повлияла "серьезная недоинформированность" горожан по поводу проекта строительства храма, который включает в себя благоустройство сквера и городской набережной.

"Главный опрос впереди. Мы по-прежнему молимся, разъясняем ситуацию и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины", - заключили представители духовенства.

Респонденты опроса ВЦИОМ тоже остались недовольны, но по другому поводу. По их словам, социологи специально сформулировали вопросы так, чтобы против проекта высказалось как можно меньше народу. Как сообщает TJ, большинство вопросов относились к строительству лишь косвенно, зато вариант ответа "не строить храм в сквере" социологи не называли или называли лишь после того, как на это указывали их собеседники.

Каждому из опрошенных екатеринбуржцев задали 41 вопрос, полный список которых опубликовало местное издание ЕТВ. Среди них были, например, такие: "Существуют ли в вашем городе проблемы, которые не решить без организации акций протеста?", "Считаете ли вы себя верующим человеком?" и "Как вы, в целом, относитесь к Алексею Навальному?" (его региональный штаб был одним из организаторов акции протеста).

Респондентам опроса ВЦИОМ предложили ответить, готовы ли они участвовать в акциях против строительства храма, выразить отношение к губернатору Свердловской области, а также назвать настоящую мотивацию организаторов протестов - "стремление сохранить территорию сквера", "стремление реализовать свои политические амбиции" или "стремление подорвать авторитет власти и дестабилизировать ситуацию в области".

Отмечается, что ВЦИОМ так и не раскрыл полные результаты исследования, то есть ответы на большинство вопросов остались неизвестными общественности. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о закрытом характере опроса и отказался раскрывать имя заказчика, который "пожелал остаться неизвестным". Он также заявил Русской службе BBC, что организация замеряет настроения жителей, в том числе протестные. По его словам, за телефонным опросом должен был последовать второй, сделанный по требованию президента РФ Владимира Путина. Именно его результаты стали бы "открытыми и публичными".

Сразу несколько опрошенных подтвердили некорректную формулировку ключевого вопроса об отношении к строительству храма, на основе которого ВЦИОМ и выпустил релиз об исследовании. По словам респондентов, социологи умалчивали вариант "храм на месте сквера строить не следует" или называли его лишь после просьбы собеседника. В числе основных вариантов назывались предложения разместить храм лишь на небольшой части сквера, благоустроить прилегающую к храму территорию или провести дополнительное озеленение сквера.

После того, как один из опрошенных заявил социологу, что тот задает вопросы без вариантов, тот признал, что предлагать все возможные ответы "не положено". Федоров назвал информацию об урезанном количестве вариантов опроса "фейком" и заявил, что вариант ответа "храм не должен быть построен на месте сквера" присутствует в анкетах ВЦИОМа.

Cоциолог Григорий Юдин предположил в интервью "Новой газете", что предварительный опрос позволит выбрать ответ, который во втором и решающем исследовании обойдет вариант "не строить храм в сквере". "То есть в ходе предварительного опроса ВЦИОМ подбирает вариант, который с гарантией победит. Но признаться в этом они не могут, потому что иначе весь план всплывет", - пояснил Юдин.

Участница опроса из Екатеринбурга подтвердила TJ, что столкнулась с "абсолютно некорректной" формулировкой вопроса, "который содержит в себе ответ". "Когда девушка озвучила мне три варианта, я сказала: "Ни один из них не подходит, не могу ответить". Она такая: "Вы затрудняетесь с ответом?". Я отвечаю: "Нет, я с ответом не затрудняюсь. У меня есть конкретный ответ, что храм не должен быть построен на месте сквера". И только после этого девушка сказала: "А, да, есть такой вариант ответа".

Еще одна участница заявила в Facebook, что вопросы специально сформулированы так, чтобы выставить виновниками конфликта самих горожан, которыми якобы руководит штаб Навального. "Мысль о том, что это протест не против храма, а против того, что с нами (с жителями) власть обращается как с быдлом, власти никак в голову не заходит", - заявила она.

Другой участнице также "не дочитали" список вариантов, признавшись в этом только после просьбы и предложив вариант "Затрудняюсь ответить". "А потом по телевизору скажут, что жителей опросили, они все затруднились ответить, поэтому будем считать ответы только тех, кто ответил по предложенному списку. Большинство за храм", - комментирует другой пользователь Facebook. Впрочем, некоторые участники опроса полагают, что остановка строительства в сквере еще рассматривается.

Напомним, после публикации результатов опроса мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в беседе с РБК назвал опрос ВЦИОМ ничего не решающим и попросил "не раздергивать народ". Он подтвердил, что чиновники вместе с депутатами готовят еще одно исследование, и именно на его основе примут решение о строительстве храма в сквере. Застройщик храма и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев также заявил, что ждет результатов опроса от мэрии.

Однако губернатор Свердовской области Евгений Куйвашев назвал результаты опроса ВЦИОМ достаточными для принятия решений. "Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - пообещал глава региона в Instagram.

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