МАК проведет расследование из‐за утечек в СМИ

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование из-за утечек в прессу информации о расследовании катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. При этом в МАК подчеркнули, что заявления отдельных сотрудников нельзя считать официальной информацией — позиция комитета публикуется только на официальном сайте.

«Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании „Аэрофлот“, МАК проведет служебное расследование в отношении опубликованных материалов. Информация и позиция МАК всегда публикуются на официальном сайте организации», — заявили в МАК.

Там подчеркнули, что заявления отдельных сотрудников не являются официальными данными или трансляцией позиции комитета.

»…ни МАК, ни другие лица в настоящий момент не могут обладать достоверной информацией об установлении технической комиссией причин катастрофы самолета Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии»», — сказано в сообщении.

Что касается комментария ведущего эксперта МАК Владимира Кофмана, то организация заметила, что он «не входит в состав технической комиссии и не имеет отношения к данному расследованию». Также МАК попросил СМИ прислать ему «аудио-, видеоподтверждения опубликованных высказываний» Кофмана.

Ранее Кофман заявил, что промежуточный отчет МАК о трагедии в Шереметьево будет опубликован 5 июня. Однако, по его словам, уже в настоящее время можно говорить, что «катастрофа произошла из-за грубых приземлений».

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс Москва — Мурманск. Однако почти сразу после вылета пилоты запросили экстренную посадку в Шереметьево.

Лайнер сел на ВПП и загорелся. На борту находились 78 человек. Спастись удалось лишь 37 из них. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Среди основных версий случившегося фигурируют плохие погодные условия, ошибка пилотов и неисправность самолета.