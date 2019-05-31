]]> ]]>
Главная В России Новости

Минфин проведет масштабную рекламную кампанию «народных облигаций»

17:05 31.05.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Рекламировать новый выпуск народных ОФЗ планируется на телевидении, радио и в интернете. В частности, для бумаг планируется создать страницы в соцсетях. Также предполагается, что рекламировать облигации будут и банки-агенты по продаже этих ценных бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».

Концепция рекламной кампании, разработанной для Минфина агентством SPN Communications, предполагает, что основная часть материалов будет разъяснительной и обучающей.

Представитель Минфина раскрыть бюджет кампании отказался, указав лишь, что на телевидении ролики будут размещаться бесплатно — как социальная реклама.

С апреля 2017 года по март 2018-го Минфин разместил три выпуска «народных» ОФЗ по 15 миллиардов рублей каждый. При этом аналитики отмечали, что спрос на ОФЗ-н с каждым выпуском снижался.

В марте 2018 года глава Минфина Антон Силуанов говорил, что планируется изменить условия по этим облигациям, чтобы повысить их популярность у непрофессиональных инвесторов.

Для нового выпуска «народных облигаций», по данным «Ведомостей», минимальная цена размещения снижена с 30 тысяч до 10 тысяч рублей и отменена банковская комиссия.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.06.2019, 02:54
Гость: Ray Bloom

Дураков становится всё меньше, но, к сожалению, они пока ещё есть.
31.05.2019, 22:41
Гость: Кстати

я тоже об этом сразу вспомнил)))
31.05.2019, 20:06
Гость: actronoid

Вспомнился незабвенный Никита Сергеевич. Народ из последних сил вкладывался в займы на восстановление ,. индустриализацию,а он отменил выплаты по займам. Традиция , однако сохраняется. Несите денежку , а мы вам кукиш покажем.
Все комментарии (13)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.