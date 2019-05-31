Минфин проведет масштабную рекламную кампанию «народных облигаций»

17:05

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Рекламировать новый выпуск народных ОФЗ планируется на телевидении, радио и в интернете. В частности, для бумаг планируется создать страницы в соцсетях. Также предполагается, что рекламировать облигации будут и банки-агенты по продаже этих ценных бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».

Концепция рекламной кампании, разработанной для Минфина агентством SPN Communications, предполагает, что основная часть материалов будет разъяснительной и обучающей.

Представитель Минфина раскрыть бюджет кампании отказался, указав лишь, что на телевидении ролики будут размещаться бесплатно — как социальная реклама.

С апреля 2017 года по март 2018-го Минфин разместил три выпуска «народных» ОФЗ по 15 миллиардов рублей каждый. При этом аналитики отмечали, что спрос на ОФЗ-н с каждым выпуском снижался.

В марте 2018 года глава Минфина Антон Силуанов говорил, что планируется изменить условия по этим облигациям, чтобы повысить их популярность у непрофессиональных инвесторов.

Для нового выпуска «народных облигаций», по данным «Ведомостей», минимальная цена размещения снижена с 30 тысяч до 10 тысяч рублей и отменена банковская комиссия.