Минфин проведет масштабную рекламную кампанию «народных облигаций»
Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Рекламировать новый выпуск народных ОФЗ планируется на телевидении, радио и в интернете. В частности, для бумаг планируется создать страницы в соцсетях. Также предполагается, что рекламировать облигации будут и банки-агенты по продаже этих ценных бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».
Концепция рекламной кампании, разработанной для Минфина агентством SPN Communications, предполагает, что основная часть материалов будет разъяснительной и обучающей.
Представитель Минфина раскрыть бюджет кампании отказался, указав лишь, что на телевидении ролики будут размещаться бесплатно — как социальная реклама.
С апреля 2017 года по март 2018-го Минфин разместил три выпуска «народных» ОФЗ по 15 миллиардов рублей каждый. При этом аналитики отмечали, что спрос на ОФЗ-н с каждым выпуском снижался.
В марте 2018 года глава Минфина Антон Силуанов говорил, что планируется изменить условия по этим облигациям, чтобы повысить их популярность у непрофессиональных инвесторов.
Для нового выпуска «народных облигаций», по данным «Ведомостей», минимальная цена размещения снижена с 30 тысяч до 10 тысяч рублей и отменена банковская комиссия.