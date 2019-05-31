Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян

15:39

Президент Владимир Путин своим указом в пятницу присвоил ряду российских аэропортов имена знаменитых деятелей России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, международный аэропорт "Шереметьево" получил имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.

Международному аэропорту Воронежа (Чертовицкое) присвоено имя Петра Первого, Калининграда (Храброво) - императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) - Екатерины Второй, Мурманска - Николая Второго.

Кроме того, аэропорту Анадыря (Угольный) присвоено имя Ю.С.Рытхеу, Анапы (Витязево) - В.К.Коккинаки, Архангельска (Талаги) - Ф.А.Абрамова, Астрахани (Нариманово) - Б.М.Кустодиева, Белгорода - В.Г.Шухова, Благовещенска (Игнатьево) - Н.Н.Муравьева-Амурского, Владивостока (Кневичи) - В.К.Арсеньева, Екатеринбурга (Кольцово) - А.Н.Демидова.

Согласно указу, аэропорт Казани будет носить имя Г.М.Тукая,Калуги (Грабцево) - К.Э.Циолковского, Красноярска - Д.А.Хворостовского, Магадана - В.С.Высоцкого, Минеральных Вод - Лермонтова, Нижневартовска - В.И.Муравленко, Нижнекамска (Бегишево) - Н.В.Лемаева, Нижнего Новгорода (Стригино) - В.П.Чкалова, Новосибирска (Толмачево) - А.И.Покрышкина, Нового Уренгоя - И.М.Губкина, Норильска - Н.Н.Урванцева, Омска (Центральный) - Д.М.Карбышева.

Аэропорту Пензы присвоено имя В.Г.Белинского, Петропавловска-Камчатского (Елизово) - Витуса Беринга, Пскова (Кресты) - княгини Ольги, Самары (Курумоч) - С.П.Королева, Симферополя - И.К.Айвазовского, Сочи (Адлер) - В.И.Севастьянова, Ставрополя (Шпаковское) - А.Ф.Суворова, Сургута - Ф.К.Салманова, Сыктывкара - П.А.Истомина, Томска (Богашево) - Н.И.Камова.

Имя Д.И.Менделеева будет носить международный аэропорт Тюмени (Рощино), Мустая Керима - Уфы, Г.И.Невельского - Хабаровска (Новый), А.Г.Николаева - Чебоксар, И.В.Курчатова - Челябинска (Баландино), А.П.Чехова - Южно-Сахалинска (Хомутово), Платона Ойунского - Якутска.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, эти имена были выбраны в рамках конкурса "Великие имена России", в ходе которого россияне выбирали названия для 47 аэропортов в честь знаменитых ученых, полководцев, общественных и политических деятелей страны.