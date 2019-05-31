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Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян

15:39 31.05.2019
© KM.RU, Роман Погодаев
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Президент Владимир Путин своим указом в пятницу присвоил ряду российских аэропортов имена знаменитых деятелей России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, международный аэропорт "Шереметьево" получил имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.

Международному аэропорту Воронежа (Чертовицкое) присвоено имя Петра Первого, Калининграда (Храброво) - императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) - Екатерины Второй, Мурманска - Николая Второго.

Кроме того, аэропорту Анадыря (Угольный) присвоено имя Ю.С.Рытхеу, Анапы (Витязево) - В.К.Коккинаки, Архангельска (Талаги) - Ф.А.Абрамова, Астрахани (Нариманово) - Б.М.Кустодиева, Белгорода - В.Г.Шухова, Благовещенска (Игнатьево) - Н.Н.Муравьева-Амурского, Владивостока (Кневичи) - В.К.Арсеньева, Екатеринбурга (Кольцово) - А.Н.Демидова.

Согласно указу, аэропорт Казани будет носить имя Г.М.Тукая,Калуги (Грабцево) - К.Э.Циолковского, Красноярска - Д.А.Хворостовского, Магадана - В.С.Высоцкого, Минеральных Вод - Лермонтова, Нижневартовска - В.И.Муравленко, Нижнекамска (Бегишево) - Н.В.Лемаева, Нижнего Новгорода (Стригино) - В.П.Чкалова, Новосибирска (Толмачево) - А.И.Покрышкина, Нового Уренгоя - И.М.Губкина, Норильска - Н.Н.Урванцева, Омска (Центральный) - Д.М.Карбышева.

Аэропорту Пензы присвоено имя В.Г.Белинского, Петропавловска-Камчатского (Елизово) - Витуса Беринга, Пскова (Кресты) - княгини Ольги, Самары (Курумоч) - С.П.Королева, Симферополя - И.К.Айвазовского, Сочи (Адлер) - В.И.Севастьянова, Ставрополя (Шпаковское) - А.Ф.Суворова, Сургута - Ф.К.Салманова, Сыктывкара - П.А.Истомина, Томска (Богашево) - Н.И.Камова.

Имя Д.И.Менделеева будет носить международный аэропорт Тюмени (Рощино), Мустая Керима - Уфы, Г.И.Невельского - Хабаровска (Новый), А.Г.Николаева - Чебоксар, И.В.Курчатова - Челябинска (Баландино), А.П.Чехова - Южно-Сахалинска (Хомутово), Платона Ойунского - Якутска.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, эти имена были выбраны в рамках конкурса "Великие имена России", в ходе которого россияне выбирали названия для 47 аэропортов в честь знаменитых ученых, полководцев, общественных и политических деятелей страны.

Темы: Аэропорты и аэровокзалы в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.05.2019, 17:56
Гость: Как не занимается?

СМИ сообщают, что президент РФ вручил орден "За заслуги перед Отечеством II степени" главному акушеру России Лейле Адамян, которая была ответственной за роды Алины Кабаевой.
Сразу несколько СМИ сообщили, что Алинка Кабаева родила двойняшек в московском родильном доме 7 мая в обстановке строжайшей секретности.
Ради Алины всех рожениц переселили в другое отделение, расставили охрану. Посторонних не пускали даже на пушечный выстрел. Журналисты выяснили, что еду олимпийской чемпионке возили из ближайших элитных ресторанов.
31.05.2019, 17:56
Гость: Евгений В

Еще одна очередная блажь и дурь одновременно.
31.05.2019, 17:49
Гость: Вольдемар

Предлагаю провести конкурс на присвоение имен ВОКЗАЛАМ.
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