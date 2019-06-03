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«Газпром» стал самой дорогой компанией России

14:54 3.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Цена обычных акций компании «Газпром» на Московской бирже выросла 3 июня до 237,2 рубля. С момента открытия торгов ценные бумаги газового монополиста подорожали более чем на 10%, обновив максимум с середины апреля 2011 года.

По рыночной капитализации «Газпром» обогнал Сбербанк и стал самой дорогой компанией России, пишут «Ведомости». Исходя из котировок как обычных, так и привилегированных акций, «Газпром» стоит 5,23 триллиона рублей. Сбербанк, чьи акции на торгах 3 июня немного подешевели, — 5,22 триллиона рублей.

Аналитики связывают рост акций «Газпрома» с сообщениями о том, что компания разрабатывает новую дивидендную политику.

Исторический максимум по капитализации «Газпрома» был зафиксирован 19 мая 2008 года. Тогда компания стоила 8,7 триллиона рублей.

До апреля 2016 года «Газпром» был самой дорогой российской компанией, а затем сначала уступил первое место «Роснефти», а затем и второе — Сбербанку.

В середине мая 2019 года «Газпром» занял второе место по рыночной капитализации, уступая до настоящего момента лишь Сбербанку.

Темы: Россия, Мировые биржи и рынки ценных бумаг, Газпром
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 20:45
Гость: Ник16

Соотечественники, мне, несмышлёному, объясните, что если биржевая стоимость акций будет равна 0, нулю, газпром меньше газа добывать будет? Полагаю, что не меньше и налоговые и прочие поступления в бюджет, надеюсь на это, останутся на прежнем уровне.
03.06.2019, 19:46
Гость: Гость

И что? Нам надо радоваться? Чьим-то шестиэтажным квартирам? А если открыть сайт например Вести, то там собирают деньги на лечение детей.
03.06.2019, 17:52
Гость: Безумно рад

за национальное достояние просто очень хорошего россиянина Миллера.
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