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В Госдуме обсуждают уголовную ответственность за антинаучные рекомендации

11:16 4.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Госдуме планируют обсуждить введение уголовную ответственность врачей за публичные антинаучные рекомендации, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на заявление члена думского комитета по охране здоровья Алексея Куринного.

По его словам пока все находится в форме обсуждения о том, чтобы в случае наступления неблагоприятных последствий после того, как человек воспользуется публично распространяемыми советами, призывами, чтобы человек, давший совет или выступивший с призывом, нес соответствующую ответственность вплоть до уголовной.

Куринной также заявил, что наказание должно распространяться и за антинаучные заявления, сделанные от имени крупных организаций или ученых. «Когда это производится от имени неких, скажем так, организаций серьёзных, или когда человек прикрывается даже научным званием, не имея такового, на мой взгляд, это тот случай, когда можно наказывать за это», - сказал депутат.

При этом он выступил против блокировки интернет-страничек авторов антинаучных заявлений. Вместо этого он предложил помечать достоверную и недостоверную информацию. 

«Мы об этом уже предварительно говорили. То есть у нас люди сегодня, к сожалению, часто высказывают разные мысли, далёкие от научных исследований современных и вообще от науки как таковой. Поэтому были разные варианты. Некоторые предлагали блокировать подобные ресурсы информационные. Но я думаю, это не вариант. Просто, если люди хотят получать достоверную информацию, она должна помечаться соответствующим образом, если мы говорим о сетях (социальных — прим. Г.М.) прежде всего, как одном из вариантов распространения информации. Всё остальное является недостоверной информацией, не проверенной. Стоит её помечать отдельно, как антинаучную», - прокомментировал Куринной.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук Наталья Толоконская написала в Facebook, что укусы клещей помогают организму выработать иммунитет к подобным инфекциям, однако позднее удалила пост. Это заявление вызвало бурное обсуждение среди специалистов. Так на слова Толоконской о пользе укусов клещей отреагировал советник директора подчинённого Роспотребнадзору Центра института эпидемиологии Виктор Малеев. Он заявил, что повысить иммунитет таким способом невозможно, а лучшая защита от энцефалита — вакцинация. Сама же Толоконская в беседе с «Говорит Москва» назвала своих критиков невежественными.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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04.06.2019, 17:36
Гость: неври патолог

Голос народа вам не заглушить ,не задушить ,не убьешь, мы все теперь´с с дупломами Метро.
04.06.2019, 15:47
Гость: Иван простак

Ну наконец то. А то задолбали сайты с заголовками ;» как похудеть за 7 часов, если выпить разведенный перетертый сушёный кошачий кал.» И всякие прочие: «врачи этот недуг приговорили, но средство изготовленное по рецепту древних воинов-фригийцев излечит вас. Первая банка - 100 долл. Если приведёте двоих клиентов, ещё банка за 50 долл.»
Весь интернет забит этим. Тысячи наивных людей в лучшем случае выпили какой нибудь мел, а то и отравились.
И вся эта хрень одобрена «всемирной ассоциацией медиков». Причём данная «ассоциация» дествительно формально есть, и оформлена на какого нибудь негра- бомжа в Америке.
04.06.2019, 15:39
Гость: Фитин Алексей

Во-первых, Госдуму в полном составе необходимо срочно посадить за облыжное охаивание гомеопатии, только из-за того, что такие же придурки дискредитируют эту область медицины.
Во-вторых, необходимо будет посадить громадное количество отечественных врачей, фармацевтов и пищевиков либо пропагандирующих, либо способствующих сверхнормативному потреблению россиянами антиоксидантов, патогенное действие которых лежит в основе онкологических заболеваний!
Начинать необходимо с себя - всесторонне и глубоко безграмотные господа, пролезшие в органы власти через партию воров и жуликов...
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