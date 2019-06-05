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Спасатели объяснили задержку подкрепления при тушении пожара в Шереметьево

17:44 5.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Принадлежащий «Аэрофлоту» Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета 5 мая. При посадке в Шереметьево самолет загорелся, погибли люди. Спасателям требовалось подкрепление, но дополнительные силы подъехали к горящему самолету не сразу.

Заместитель министра МЧС Павел Барышев объяснил, что дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт, потому что была «закрыта полоса». По его словам, в момент катастрофы поисково-спасательные подразделения уже были в Шереметьево.

«Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали», — подтвердил Барышев в кулуарах международного салона «Комплексная безопасность». Его слова привело РИА «Новости».

Sukhoi Superjet 100 вылетел из Шереметьево в Мурманск вечером 5 мая. Вскоре пилоты запросили экстренную посадку. Во время приземления у лайнера загорелись двигатели. В салоне находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа, 41 человек погиб.

Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, авиакатастрофа произошла из-за плохих погодных условий, неисправности самолета или ошибки пилотов. В ближайшее время будут опубликованы предварительные выводы о причине катастрофы.

Темы: Москва, Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Аэропорт Шереметьево, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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05.06.2019, 18:41
Гость: Петрович

А что собственных сил разве было не достаточно? Тут вопрос ни в количестве техники, а в несвоевременности их подъезда к месту происшествия, опять кого-то выгораживают.
05.06.2019, 18:12
Гость: Кабан

Не СРАЗУ ПУСТИЛИ говоришь ну , ну, разгильдяи. А багаж теперь почему не пускаете вовремя ?
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