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Шойгу назвал обстановку на границах СНГ напряженной из‐за активности НАТО

13:56 5.06.2019
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Министр обороны Сергей Шойгу назвал военно-политическую обстановку на границах стран СНГ напряженной. По его мнению, НАТО проявляет беспрецедентную военную активность, а США разрушают договоренности по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, передает «Интерфакс».

«С учетом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной. В этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ», — сказал Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

По его мнению, в условиях «беспрецедентной военной активности» НАТО и демонтажа США стратегических соглашений обеспечить безопасность можно только совместными усилиями.

Шойгу также сказал о еще одной угрозе. Это «миграция» ударных отрядов террористов международных организаций, которые дестабилизируют обстановку в различных регионах мира. По его словам, из-за этого возникают «новые очаги напряженности и нестабильности».

В совещании участвуют главы военных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Киргизию представляет начальник Генерального штаба страны.

Темы: Россия, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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05.06.2019, 17:10
Гость: Трезвый

вопрос. Где же я вам найду белых и пушистых министров? Берите что есть.
05.06.2019, 16:54
Гость: Русский

...Да, от любого врага, кто планирует посягать на ЗЕМЛИ РОССИИ. А тех, кто раздумывает "надо или надо" - ставить к стенке, как предателя и внутреннего врага России. Точка.
05.06.2019, 16:17
Гость: Русский -вопрос русскому

К 2012 г дочь Шойгу построила дворец! На гектаре ! На Рублевке! И это даже при чудесных доходах семьи МЧСника Шойгу за 2010-2012 г. 165 млн руб. ни в какие рамки не лезет! Ведь в 2012 г супруга Шойгу купила квартиру стоимостью примерно 150 млн.руб. А доча построилась на гектаре который стоил тогда 9 млн долл! Кто им деньги дает? Будда?
Ты это предлагаешь защищать?
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