Шойгу назвал обстановку на границах СНГ напряженной из‐за активности НАТО

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Министр обороны Сергей Шойгу назвал военно-политическую обстановку на границах стран СНГ напряженной. По его мнению, НАТО проявляет беспрецедентную военную активность, а США разрушают договоренности по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, передает «Интерфакс».

«С учетом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной. В этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ», — сказал Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

По его мнению, в условиях «беспрецедентной военной активности» НАТО и демонтажа США стратегических соглашений обеспечить безопасность можно только совместными усилиями.

Шойгу также сказал о еще одной угрозе. Это «миграция» ударных отрядов террористов международных организаций, которые дестабилизируют обстановку в различных регионах мира. По его словам, из-за этого возникают «новые очаги напряженности и нестабильности».

В совещании участвуют главы военных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Киргизию представляет начальник Генерального штаба страны.