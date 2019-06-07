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Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

10:18 7.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в феврале 2018 года, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на заявление генпрокурорв РФ Юрия Чайку.

Отмечается, что в ходе надзорных проверок было установлено, что отстраненные пилоты окончили Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

По словам Чайки, были выявлены факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие. В связи с этим, по его словам, с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.

Издание пишет, что выпускники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и раньше вызывали вопросы у надзорных органов, но вплотную ими занялись после крушения Ан-148 в прошлом году. В данном учебном заведении будущие пилоты осваивали теоретическую часть, практикуясь в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», а затем созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА). 

Пилоты были лишены свидетельств и остались без работы — они подали обжалования в суд, но их иски были отклонены.

В феврале 2018-го стало известно, что второй пилот потерпевшего крушение в Подмосковье самолета не имел высшего профильного образования — он окончил 10-месячные курсы переподготовки.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Межгосударственный авиакомитет установил, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, обледенение которых произошло в ходе набора высоты. Командир экипажа, получив неверные данные о падении скорости, решил разогнать воздушное судно, переведя его в пикирование, во время которого и произошло столкновение с землей. 

Темы: Авиасообщение в России, Авиация
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 16:53
Гость: Принято

Нет средь нас безгрешных..
07.06.2019, 15:50
Гость: Иван простак

Приношу извинения. Вы правы.
07.06.2019, 15:40
Гость: К сожалению,

..никто и никогда от ошибок не застрахован. Есть такое место на земле - Уч Кудук называется. Там опытнейший экипаж Ту-154 в иных обстоятельствах и по другим параметрам "вогнал" самолёт в сваливание. Обе катастрофы роднит одно: экипаж "забыл", что параметры полёта должны оцениваться КОМПЛЕКСНО и на основании этой комплексной оценки должно приниматься решение. Здесь уже психология: всё и всегда проходило гладко, волноваться, вроде, было не с чего. Профессионализм пилота в том и заключается, что он постоянно должен быть готов к неприятностям и соответствующим действиям (как водитель на дороге - всегда должен быть готов, что у него, например, оторвёт колесо, либо встречную фуру вдруг понесёт прямо на него, либо перешедший пешеход вдруг рванёт под колёса). Существует такое кладбище - Быковское. Там похоронены многие десятки лётчиков-испытателей. Так вот, большинство из них - просто или чуть-чуть ошиблись. Никуда не денешься.. Человек, понимаешь.
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