Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

10:18

Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в феврале 2018 года, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на заявление генпрокурорв РФ Юрия Чайку.

Отмечается, что в ходе надзорных проверок было установлено, что отстраненные пилоты окончили Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

По словам Чайки, были выявлены факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие. В связи с этим, по его словам, с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.

Издание пишет, что выпускники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и раньше вызывали вопросы у надзорных органов, но вплотную ими занялись после крушения Ан-148 в прошлом году. В данном учебном заведении будущие пилоты осваивали теоретическую часть, практикуясь в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», а затем созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА).

Пилоты были лишены свидетельств и остались без работы — они подали обжалования в суд, но их иски были отклонены.

В феврале 2018-го стало известно, что второй пилот потерпевшего крушение в Подмосковье самолета не имел высшего профильного образования — он окончил 10-месячные курсы переподготовки.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Межгосударственный авиакомитет установил, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, обледенение которых произошло в ходе набора высоты. Командир экипажа, получив неверные данные о падении скорости, решил разогнать воздушное судно, переведя его в пикирование, во время которого и произошло столкновение с землей.