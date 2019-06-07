Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года

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В Минздраве обсуждается вопрос о повышении так называемого порога детства до 21 года. Как пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву, это планируется сделать с целью снизить потребление молодыми людьми алкоголя и табака.

По ее словам, повышение порога детства рассматривается как способ «профилактики вредных привычек» и улучшения «здоровья наших будущих мам и пап». Таким образом, в России могут запретить продажу крепкого алкоголя и табачной продукции до 21 года.

"В Минздраве России сегодня идут разговоры о том, чтобы повысить порог детства до 21 года. В первую очередь нас волнуют употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап", - сказала она.

В мае 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в перспективе возраст до 30 лет будет считаться периодом детства.