]]> ]]>
Главная В России Новости

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

20:37 8.06.2019
Стоп-кадр видео

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе в драке на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлию Иванову.

Ими оказались граждане Таджикистана. Всего задержано 4 человека в возрасте от 24 до 29 лет, пишет "Московская газета!".

В ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. По информации источника в правоохранительных органах, мужчина вступился за группу молодых людей, в результате его сильно избили.

По другой информации, мужчина защищал беременную женщину - он сделал замечание компании молодых людей, приставшей к ней. Затем спортсмена скинули в пруд, в результате чего он скончался.

Как сообщил "Московской газете" источник в правоохранительных смерть Чуева наступила в результате того, что он захлебнулся водой.

По словам свидетелей, около 23 часов 7 июня недалеко от д.2 по ул. Южнобутовской была замечена компания из 4-5 человек кавказской наружности, которые вели себя очень шумно и приставали к прохожим. Двое из них встали на середину моста, который проходил между двух прудов, и стали приставать к девушке. В какой-то момент к ним подошла пара — мужчина и женщина. Завязалась драка, в ходе которой мужчина упал в пруд. Затем нападавшие стали наносить удары девушке. К месту происшествия подбежали прохожие, кто-то закричал, что вызвал полицию, и нападавшие направились в сторону станции метро Бунинская аллея.

Следствие склоняется к версии, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным источника, убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

Темы: Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.06.2019, 00:58
Гость: славянин - работает идеология обмана народа

Второе подряд преступление. Пусть Верховная власть ответит нам. Почему в нашей стране всяким приезжим мразям из других государств позволено нападать на русских девушек, убивать русских парней? Почему приезжие ведут себя по хамски, как скоты, ходят с ножами и заточками. Вина этих продолжающихся преступлений лежит целиком на власти.
\\\\\\\\\\\\
В ответ власть вместо реальной борьбы с мигрантским беспределом, власть сегодняшних либерал-космополитов читает нам русским лекции про толерантность. В стране 8 из 10 преступлений совершаются приезжими. Это этнические преступления. При этом нам же говорят - нельзя говорить про национальность тех кто нас убивает. Это те люди, которые изгоняли и убивали русских на своей территории, теперь по замыслам сегодняшних лже-либералов во власти, якобы должны спасти российскую экономику? Это дикий цинизм власти. Ложь и бред.
08.06.2019, 23:57
Гость: Слов нет

Кто больше борзеет власть или её дешёвая рабсила? Вопрос пора уже ставить ребром!
08.06.2019, 22:51
Гость: Зоя

Расстрелять подонков!
Всех мигрантов - на историческую родину!
Все комментарии (14)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.