В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

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Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе в драке на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлию Иванову.

Ими оказались граждане Таджикистана. Всего задержано 4 человека в возрасте от 24 до 29 лет, пишет "Московская газета!".

В ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. По информации источника в правоохранительных органах, мужчина вступился за группу молодых людей, в результате его сильно избили.

По другой информации, мужчина защищал беременную женщину - он сделал замечание компании молодых людей, приставшей к ней. Затем спортсмена скинули в пруд, в результате чего он скончался.

Как сообщил "Московской газете" источник в правоохранительных смерть Чуева наступила в результате того, что он захлебнулся водой.

По словам свидетелей, около 23 часов 7 июня недалеко от д.2 по ул. Южнобутовской была замечена компания из 4-5 человек кавказской наружности, которые вели себя очень шумно и приставали к прохожим. Двое из них встали на середину моста, который проходил между двух прудов, и стали приставать к девушке. В какой-то момент к ним подошла пара — мужчина и женщина. Завязалась драка, в ходе которой мужчина упал в пруд. Затем нападавшие стали наносить удары девушке. К месту происшествия подбежали прохожие, кто-то закричал, что вызвал полицию, и нападавшие направились в сторону станции метро Бунинская аллея.

Следствие склоняется к версии, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным источника, убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.