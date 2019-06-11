Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, пишет РИА Новости со ссылкой на список предложений, подготовленных для экологической комиссии Совета по правам человека при президенте России.
В марте СПЧ провел специальное заседание, посвященное предотвращению образования отходов, чтоб проанализировать приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами и ознакомиться с позициями федеральных органов по этой теме. Наряду с Роспотребнадзором предложения представило и Минпроприроды.
"Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", — говорится в предложениях Роспотребнадзора.
Ведомство также предлагает определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.
Еще несколько предложений Роспотребнадзора касаются поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов вплоть до полного его запрета, стимулирования производства и использования многоразовой упаковки, а также биоразлагаемой тары.
Минприроды, со своей стороны, поддержало запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. При этом ведомство отметило, что в условиях рыночной экономики этот запрет должен быть достаточно обоснован с учетом экономических последствий.
В начале мая глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что его ведомство готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. В Евросоюзе такую посуду перестанут продавать в 2021 году.