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Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания

14:20 11.06.2019
Скриншот с YouTube
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Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, пишет РИА Новости со ссылкой на список предложений, подготовленных для экологической комиссии Совета по правам человека при президенте России.

В марте СПЧ провел специальное заседание, посвященное предотвращению образования отходов, чтоб проанализировать приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами и ознакомиться с позициями федеральных органов по этой теме. Наряду с Роспотребнадзором предложения представило и Минпроприроды.

"Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", — говорится в предложениях Роспотребнадзора.

Ведомство также предлагает определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

Еще несколько предложений Роспотребнадзора касаются поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов вплоть до полного его запрета, стимулирования производства и использования многоразовой упаковки, а также биоразлагаемой тары.

Минприроды, со своей стороны, поддержало запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. При этом ведомство отметило, что в условиях рыночной экономики этот запрет должен быть достаточно обоснован с учетом экономических последствий.

В начале мая глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что его ведомство готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. В Евросоюзе такую посуду перестанут продавать в 2021 году.

Темы: Роспотребнадзор
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