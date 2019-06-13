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В Крыму назвали провокацию в Керченском проливе поводом для иска к Украине

11:20 13.06.2019
Инцидент в Керченском проливе
Скриншот с YouTube
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Россия может подать иск к Украине в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

Как пишет РИА Новости, по словам Молохова, надо создать Общественный международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американских военных во Вьетнаме.

"Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинским военным, устроившим провокацию в Керченском проливе", — сказал Молохов.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию.

Темы: Инцидент в Керченском проливе, Крым
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Комментарии читателей
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13.06.2019, 16:52
Гость: Ronald

Рассмотрение - вещь скользкая...Пока что ситуация похожа на то, если бы чикатило судил местный арбитражный суд! Пиндосы могут думать про Керчеснкий пролив что угодно, но...он РОССИЙСКИЙ! Это, как бы Босфор и Дарданеллы пройти без разрешения Турции...
13.06.2019, 13:48
Гость: такиминадо

Подать-то можно, только зачем - если дело уже рассматривается в суде? Осталась самая малость - выиграть его.
13.06.2019, 11:49
Гость: gvozd

если рф будет искать подтверждения своего Права на защиту границы в проамериканских судах - то понятно что она там найдет.
рф уже свое Право отстояла, решением главного судьи - вмс рф.
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