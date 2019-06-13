В Крыму назвали провокацию в Керченском проливе поводом для иска к Украине

11:20

Россия может подать иск к Украине в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

Как пишет РИА Новости, по словам Молохова, надо создать Общественный международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американских военных во Вьетнаме.

"Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинским военным, устроившим провокацию в Керченском проливе", — сказал Молохов.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию.