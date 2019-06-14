Сечина заподозрили в использовании самолетов «Роснефти» в личных целях

18:24

Самолеты «Роснефти» десятки раз летали на Мальорку, Ибицу, Сардинию и на Мальдивы в то время, когда там отдыхали глава компании Игорь Сечин или люди из его ближнего круга, утверждает Reuters. Все расходы осуществляются в соответствии с корпоративными стандартами, а Reuters превратилось в диверсионную группу, считает «Роснефть».

Самолеты «Роснефти» десятки раз летали на Мальорку, Ибицу, Сардинию и на Мальдивы в то время, когда там отдыхали глава компании Игорь Сечин или люди из его ближнего круга, утверждает Reuters. Все расходы осуществляются в соответствии с корпоративными стандартами, а Reuters превратилось в диверсионную группу, считает «Роснефть».

Агентство Reuters утверждает, что корпоративные самолеты «Роснефти» десятки раз летали на популярные зарубежные курорты в праздничные и выходные дни. При этом об официальных мероприятиях в тех местах, в которые летали эти самолеты, «Роснефть» не сообщала.

Агентство отследило 290 рейсов корпоративных самолетов «Роснефти» из России и обратно с января 2015 года по май 2019-го. Выяснилось, что 96 таких полетов пришлись на праздничные дни или выходные – с вечера пятницы по утро понедельника. В частности, самолеты за четыре с небольшим года совершили восемь перелетов на Сардинию (Италия), 15 раз летали на Мальдивы и семь раз в Пальма-де-Мальорку (Испания), пишет Reuters.

Агентство обнаружило информацию об официальных мероприятиях «Роснефти» лишь в 42 пунктах назначения из 290.

При этом Reuters заметил, что члены ближнего круга Игоря Сечина, в том числе его бывшая жена и общие друзья, нередко публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест, где тогда были самолеты «Роснефти». Например, 15 июля 2018 года борт компании приземлился в Пальма-де-Мальорке, и в тот же день певица Анита Цой опубликовала фото в Instagram с подписью, что ее семейные каникулы начались. Reuters называет Аниту Цой другом семьи Сечиных. 19 июля Цой опубликовала фото с геотегом на Мальорке, на котором изображены она, ее муж Сергей Цой и их сын. Сергей Цой в 2016 году возглавил компанию-оператора авиационных активов «Роснефти». 1 августа Цой опубликовала фото из Москвы: в тот же день там приземлился самолет «Роснефти».

Сам Сечин в таких постах не появлялся, но Reuters сумел заснять очень похожего на него человека, который садился в самолет нефтяной госкомпании в аэропорту Пальма-де-Мальорки 6 августа 2018 года (это был понедельник). Этот борт с бортовым номером M-YOIL летал на испанский курорт летом прошлого года шесть раз, утверждает Reuters. Анита и Сергей Цой не ответили на запросы Reuters.

Бывшая жена Сечина Ольга публиковала фото с Сардинии летом 2015 года, в тот же период на остров трижды летал самолет «Роснефти» с номером OE-IRS. В декабре 2016 Анита Цой публиковала фото из бизнес-джета и затем с Мальдивских островов, тогда же свои фото публиковала Ольга Сечина. В тот же период на острова летали самолеты «Роснефти», указал Reuters.

В «Роснефти» на запрос Reuters ответили, что компания является «глобальной мировой» и работает с партнерами «во всех регионах мира там, где это необходимо». Административные расходы осуществляются в соответствии с корпоративными стандартами, говорится в сообщении на сайте госкомпании. Там же «Роснефть» отмечает, что агентство Reuters стало «диверсионной группой, обслуживающей задачи спецслужб заинтересованных государств». Запрос о полетах корпоративного самолета в компании назвали признаком «слежки» агентства за руководством «Роснефти» с использованием конфиденциальной информации, «доступной исключительно уполномоченным госорганам и спецслужбам».