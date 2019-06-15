Массовые столкновения под Пензой

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В деревне Чемодановка Бессоновского района произошли столкновения на национальной почве между местными жителями и цыганами

В результате столкновений и драки, в которой 13 июня участвовали около 200 человек, погиб 33-летний местный житель Владимир Грушин, еще четверо ранены. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

На следующий день около 1,5 тыс. жителей Чемодановки приняли участие в сельском сходе, где обсуждалась сложившаяся ситуация, а затем они потом перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", чтобы привлечь внимание к происходящему в селе.

Фото с сайта penzavzglyad.ru

Во всем Бессоновском районе теперь введен план "Вулкан-1". Этот план подразумевает предупреждение и пресечение преступлений против общественной безопасности. По плану "Вулкан-1" весь личный состав привлекается к пресечению массовых беспорядков в населенных пунктах, лагерях вынужденных переселенцев или других территориях.

В настоящее время люди в Чемодановке находятся в своих домах, улицы села патрулируются сотрудниками правоохранительных органов. Десятки следователей проводят на месте следственные действия - обыски, задержания, допросы и т.д.

В селе создан оперативный штаб по урегулированию ситуации, который возглавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Штаб будет работать до того времени, пока в Чемодановке не будет полностью восстановлен порядок. "Я буду находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки. Мы должны обеспечить безопасность всех граждан, другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем", - заявил губернатор.

Конфликт в Чемодановке начался, как сообщает МВД и местные власти, на бытовой почве. Накануне в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что представители цыганской общины стали приставать к дочерям жителей деревни, сообщает "Пензенская правда".

Якобы в село "пришли цыгане и стали приставать к детям". "По разговорам, цыгане пытались изнасиловать на пруду русскую девочку, кто-то из русских это узнал и пошли к ним с разборками. Цыгане вытащили ножи, ружья, топоры, фигачат по машинам , стреляют, кидают, чем попало! Одного нашего пырнули, кому-то голову шифером пробили...", - описывал ситуацию в селе автор поста.

Испуганные жители вызвали полицию и ОМОН. Люди боятся ходить по улицам и отпускать гулять своих детей, называя происходящее "войной". "Война"! (хотя это должно было начаться раньше) Жители села восстали против цыган.Они начали массово приставать к нашим детям,и отцы вступились за дочерей! Что было в селе - сложно передать словами!!! Пострадали невинные граждане, от этих нелюдей понесли ущерб часть жителей села! Полиция и скорая только лишь мчатся в село", - сообщали очевидцы событий.

По данным УМВД, всего в массовой драке в селе приняли участие около 200 человек. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий С этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении полиции.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. В связи с тем, что один из пострадавших скончался в больнице, уголовное дело по факту массовой драки было переквалифицировано следователями на более тяжкие статьи - об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

"Уголовное дело переквалифицировано на п. п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений") и ч. 3 ст. 30 и п. п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой СУ СК по Пензенской области.

Также во время потасовки в селе были повреждены 20 автомобилей.

Сейчас в Чемодановке организована круглосуточная телефонная линия, по которой принимаются вопросы граждан в связи со сложившейся ситуацией.

В воскресенье, 16 июня с 12:00 до 14:00 руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрий Матушкин будет вести личный прием граждан в администрации Чемодановского сельсовета по адресу: село Чемодановка, ул. Генералова, д. 35.

Глава пензенского объединения цыган выразил соболезнования семье погибшего

В пятницу вечером, 14 июня, в соцсети ВК появилось видеообращение руководителя общественного объединения цыган Пензенской области Андрея Оглы к жителям села Чемодановка, в котором он выразил соболезнования семье погибшего местного жителя - Владимира Грушина.

"У нас случилась очень большая беда. Цыганская диаспора выражает соболезнования родственникам погибшего и молит Бога о том, чтобы пострадавшие выздоровели. Желаем им здоровья крепкого, и никаких конфликтных моментов мы не хотим ни с кем иметь в городе. Хотим, чтобы виновные были наказаны, в этом будем сотрудничать с полицией, помогать. Эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить", - заявил Андрей Оглы.