Верховный суд ликвидировал семь российских партий за неучастие в выборах

15:26

Верховный суд РФ ликвидировал семь партий за неучастие в выборах. Отмечается, что с исками о ликвидации политсил в суд обратилось Министерство юстиции, которое проводит проверку деятельности партий.

Согласно картотеке дел на сайте суда, с конца мая были ликвидированы: Партия пенсионеров России, партия «Города России», Социал-демократическая партия России, Народная партия России, «Альянс зеленых», «Союз горожан» и Народная партия «За женщин России».

Ранее министерство юстиции объявляло, что в течение 2019 года планово проверит половину из зарегистрированных в России партий на предмет соответствия законодательству. По закону политические партии могут быть ликвидированы Верховным судом за неучастие в выборах в течение семи лет подряд.

В настоящее время в списке зарегистрированных Минюстом партий числится 61 политическое объединение.