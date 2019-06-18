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Верховный суд ликвидировал семь российских партий за неучастие в выборах

15:26 18.06.2019
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Верховный суд РФ ликвидировал семь партий за неучастие в выборах. Отмечается, что с исками о ликвидации политсил в суд обратилось Министерство юстиции, которое проводит проверку деятельности партий.

Согласно картотеке дел на сайте суда, с конца мая были ликвидированы: Партия пенсионеров России, партия «Города России», Социал-демократическая партия России, Народная партия России, «Альянс зеленых», «Союз горожан» и Народная партия «За женщин России».

Ранее министерство юстиции объявляло, что в течение 2019 года планово проверит половину из зарегистрированных в России партий на предмет соответствия законодательству. По закону политические партии могут быть ликвидированы Верховным судом за неучастие в выборах в течение семи лет подряд.

В настоящее время в списке зарегистрированных Минюстом партий числится 61 политическое объединение.  

Темы: Верховный Суд РФ, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 18:10
Гость: xy

61..цирьк.
18.06.2019, 17:45
Гость: Ветеран

А кто что - либо слышал о политической программе "партии" ЕР?
18.06.2019, 16:53
Гость: Надо де-юре

закрепить слияние ер с кпрф и лдпр.
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