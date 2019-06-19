Владислав Шурыгин. На смерть предателя

Именно с этим клеймом мы провожаем экс-генерала Бобкова, прислужника олигархов и человека, изменившего присяге

17 июня в Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого - «идеологического» - управления, генерал армии Филипп Бобков.



90-летие Ф. Д. Бобкова в Управлении Генеральных инспекторов Минобороны России,

1 декабря 2015 года. Фото с сайта mil.ru

Римляне говорили, что о мёртвых надо говорить либо всё, либо ничего.

Скажу всё.

Для меня покойный Бобков это зеркальное отражение генерала Калугина - символ предательства, кагэбэшный перерожденец, изменивший присяге и долгу.

Именно при нём произошла странная сегрегация инакомыслящих, при которой всех "марксистов", "православных" и "русских" диссидентов отправляли на восток в лагеря под строжайший надзор и намордник, а "демократов - западников" вполне благополучно и с почётом провожали на Запад, где они тотчас включались в стройный хор всякого рода "голосов", вещавших на СССР под крылом спецслужб.

Всесильный борец с инакомыслящими и диссидентами он странным образом умудрился не увидеть под своим носом ленинградский "кружок экономистов" Анатолия Чубайса, откуда вылез и расползся по стране целый выводок экономической либеральной хевры, превратившийся потом в олигархов и разделивший между собой богатства страны.

"Не заметил" он и целую плеяду стремительно карабкавшихся вверх по карьерной лестнице антисоветчиков, либералов-западников – Гайдара, Станкевича, Шахрая, Бурбулиса и им подобных.

Именно под его крылом в национальных республиках вдруг стали вспухать болотные пузыри всякого рода "народных фронтов", взорвавшиеся потом целой серией гражданских войн. При нём сложился и вызрел "Московский народный фронт", ставший маткой либеральных лидеров 90-х.

Именно Бобков был одним из тех, кто обеспечил полный паралич КГБ в дни ГКЧП. Вместе с Крючковым сорвал все силовые акции КГБ в Москве и на местах и, фактически, передал власть в руки Ельцину.

Именно этот шестидесятисемилетний бодрячок-боровичок в 1992 году уютно улёгся под крыло самого мерзкого олигарха Гусинского, создателя чудовищной тепепушки НТВ, гвоздившей по России картечью русофобии, лжи и низкопробной пошлятины.

За десять тысяч долларов в месяц экс-охранитель державы вполне благополучно сменил мундир генерала-армии на офисный пиджачок руководителя службы безопасности "Мост", где "оттрубил" под его началом восемь лет, собрав и создав для олигарха из своих бывших подчинённых, таких же беспринципных отбросов КГБ как он, мини-спецслужбу «Мост».

Не ясно, мыл ли тогда, после получения долларовых получек Филипп Денисович руки, билось ли при виде их горячо его сердце, но вот ум у бывшего генерала армии КГБ был очень холодным…

…Потом Бобков очень старался доказать всем вокруг, что тем самым он пытался сохранить «уникальные чекистские кадры» и вообще только «консультировал» Гусинского и вообще тайно его не любил. Но предельно точно их отношения охарактеризовал сам Гусинский.

Пол Хлебников, основатель русского Forbes, процитировал ответ Владимира Гусинского политологу Димитрию Саймсу: «Этих людей можно сравнить с высококлассными автомобилями. Они поедут туда, куда их поведут. Они - профессионалы, а не политики… Бобков - как хороший автомобиль. Куда поедет этот автомобиль, зависит от того, кто сидит за рулем».

Как мы помним, за рулём сидел Гусинский.

После разгрома империи Гусинского, Бобков, по негласному закону КГБ – «Своих не сдаём» - вполне благополучно перепрыгнул на другое тёплое место. В 2001 он стал ведущим экспертом-консультантом Института социально-политических исследований РАН. И тут же в качестве эксперта Бобков поддержал сокращение резидентур Службы внешней разведки Российской Федерации в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

Затем, публично одобрил решение руководства России о выводе военных баз из Камрани и Лурдеса, подчеркнув в интервью для печати: «Обходятся нам базы во Вьетнаме и на Кубе дороже того, что они нам дают… Мы сейчас - не Советский Союз. Мы должны соизмерять свои устремления с состоянием страны. Жить в нынешних условиях и претендовать на то, что мог позволить себе СССР, нельзя».

Такой вот был занятный дедок!

И вот теперь он мёртв.

Если «там» есть что-то кроме вечной тьмы, то ему придётся ответить на много неудобных и неуютных вопросов Судьи, которому не соврёшь. Но это уже не наше дело. Наше дело воздать покойному должное и предать его забвению, ибо имя его едва ли достойно остаться в истории моей страны.

Имена предателей нужно стирать с русских скрижалей. Именно с этим клеймом мы провожаем экс-генерала, прислужника олигархов и человека, изменившего своей присяге.