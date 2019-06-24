Путин инициировал внезапную проверку боеготовности войск

13:01

В Центральном военном округе (ЦВО) начались внеплановые военные учения. Инициировал внезапную проверку Владимир Путин.

Об этом на совещании с руководящим составом Вооруженных cил сообщил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Утром понедельника в высшую степень боеготовности были приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. К проверке также привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Учения пройдут в период с 24 по 28 июня, а всего их будет более 50. Для их проведения задействуют 35 полигонов.

По словам Шойгу, мероприятия направлены на оценку способностей армии обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.