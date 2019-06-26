На Урале впервые оштрафовали за гомофобный комментарий в сети

14:07

Сысертский районный суд Свердловской области признал незаконным гомофобный комментарий в сети. Виновному назначен штраф в соответствии со статьей КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Юрист ресурсного центра ЛГБТ Анна Плюснина сказала, что это первое подобное решение в Свердловской области. Согласно тексту постановления Сысертского районного суда, автором гомофобного комментария является житель Сысертского района по имени Станислав. В тексте сказано, что он признал вину и раскаивается в произошедшем.

Как сообщает E1.RU, комментарий был размещен в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» под новостью о конкурсе детских рисунков в школе №115 в декабре 2018 года. Плюснина направила обращение в Центр Э, указав, что этот комментарий «имеет целью возбудить ненависть к социальной группе ЛГБТ».

«В прошлом году на все наши жалобы в Центр Э мы получили ответы, которые объясняли, что ЛГБТ-сообщество не является социальной группой, а следовательно, ст. 282 УК «О разжигании ненависти по признаку принадлежности к социальной группе» на гомофобные высказывания не распространяется», - уточнила представитель ресурсного центра Алла Чикинда.

В итоге суд признал автора комментария виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (20.3.1. КоАП). Ему назначили штраф в 5 000 руб.

Изобразительный конкурс «Толерантный мир» проходил осенью 2018 года и вызвал негодование части горожан, которые посчитали, что в школе пропагандировали гомосексуальность. Один из рисунков сообщал: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». В комментариях к этой новости недовольные уральцы желали участникам мероприятия и их родителям «гореть в аду», отмечает «Право.ру».