]]>
]]>
Главная В России Новости

На Урале впервые оштрафовали за гомофобный комментарий в сети

14:07 26.06.2019
© KM.RU, Михаил Попов
Материалы по теме:

Сысертский районный суд Свердловской области признал незаконным гомофобный комментарий в сети. Виновному назначен штраф в соответствии со статьей КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Юрист ресурсного центра ЛГБТ Анна Плюснина сказала, что это первое подобное решение в Свердловской области. Согласно тексту постановления Сысертского районного суда, автором гомофобного комментария является житель Сысертского района по имени Станислав. В тексте сказано, что он признал вину и раскаивается в произошедшем.

Как сообщает E1.RU, комментарий был размещен в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» под новостью о конкурсе детских рисунков в школе №115 в декабре 2018 года. Плюснина направила обращение в Центр Э, указав, что этот комментарий «имеет целью возбудить ненависть к социальной группе ЛГБТ».

«В прошлом году на все наши жалобы в Центр Э мы получили ответы, которые объясняли, что ЛГБТ-сообщество не является социальной группой, а следовательно, ст. 282 УК «О разжигании ненависти по признаку принадлежности к социальной группе» на гомофобные высказывания не распространяется», - уточнила представитель ресурсного центра Алла Чикинда.

В итоге суд признал автора комментария виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (20.3.1. КоАП). Ему назначили штраф в 5 000 руб.

Изобразительный конкурс «Толерантный мир» проходил осенью 2018 года и вызвал негодование части горожан, которые посчитали, что в школе пропагандировали гомосексуальность. Один из рисунков сообщал: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». В комментариях к этой новости недовольные уральцы желали участникам мероприятия и их родителям «гореть в аду», отмечает «Право.ру».

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет и сети
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.06.2019, 23:27
Гость: Анна-доконешно

Мне не плохо. Потому что я испытываю только радость от любви к своей России
И ПОЭТОМУ МНЕ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПЛОХО. Разве может быть плохо когда любишь свою Родину? Мне плохо может стать только на чужбине. Вам этого не понять.
Как говорил Ницше "Мне плевать что вы обо мне думаете я об вас вообще не думаю "
26.06.2019, 23:22
Гость: Анна : Почему плохо?

Не согласна смотрю на Марию Захарову и понимаю как ты не прав. Хорошо носить туфли за несколько тысяч евро. При этом не назвать ни одного союзника России. Молодец Мария Захарова!
26.06.2019, 21:35
Гость: на любой болт есть всегда своя гайка

..как можно Мнение обьявить вне закона?!
это большевизм в чистом виде..
* Если бы, а то либерализм-сионизм-нацизм и де..мократия в одном флаконе.
Все комментарии (21)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.