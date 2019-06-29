В Москве разоблачили подпольный штаб рисовки подписей в пользу Соболь

15:28

Не так давно Соболь сама обвиняла своих более удачливых соперников в изготовлении фальшивых подписей

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, обвинявшая своих соперников в фальсификации подписей, сама оказалась замешана в истории с подделкой автографов москвичей. Полиция обнаружила тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу подопечной скандального блогера Алексея Навального.

Подпольная «художественная мастерская» по отрисовке автографов была найдена в одной из квартир в центре Москвы. Полиция прибыла по жалобе на подозрительную активность в жилище и обнаружила троих людей, изготовляющих подписи в пользу Любови Соболь. По их словам, в съемной квартире они занимались «работой» и постоянно там не проживали.

Примечательно, что не так давно Соболь сама обвиняла своих более удачливых соперников в изготовлении фальшивых подписей, ведь у нее самой дела продвигались плохо – так, за первую неделю сбора подписей удалось собрать около 500 штук из требуемых 4491. В то время Соболь обвинила конкурента (на жаргоне – «спойлера») своего союзника Ильи Яшина в неправдоподобно быстром темпе сбора подписей. За неделю противник Яшина заручился поддержкой более 1,8 тысяч человек.

Впрочем, уже через три дня, 19 июня, Любовь Соболь сама отрапортовала о 1861 подписи, не считая тех, что были «на руках» у сборщиков. Это 41% от необходимого, с гордостью отметила кандидат. Далее темп уже не снижался – 24 июня было сообщено о получении более чем 60% необходимых подписей.

Подобный «успех» удивил многих и заставил сомневаться в реальности свидетельств такого резкого увеличения народной поддержки. И, как оказалось, сомнения были вполне обоснованы. Теперь Любовь Соболь предстоит нелегкая задача – объяснить, что делали пойманные с поличным, или снять свою кандидатуру с выборов. После такого громкого разоблачения это было бы наиболее достойным выходом.