Соболь придется ответить перед законом за возможную фальсификацию избирательной документации и подкуп избирателей

17:19

Конкуренция на выборах в Мосгордуму обостряется. С приближением сроков сдачи подписей обстановка накаляется всё больше и больше

Наиболее грязными способами ведется борьба за место в 43 избирательном округе, от которого выдвигается сторонница Навального Любовь Соболь. В связи с низкой поддержкой электората собрать необходимое для преодоления барьера количество подписей у нее не получается. Поэтому в ход пошли незаконные методы.

Кандидат Соболь может стать фигурантом уголовного дела из-за подкупа избирателей и фальсификации подписей. Журналистское расследование противоправной деятельности соратницы Навального провели сотрудники Федерального агентства новостей.

На сайте politrabota.ru они обнаружили объявление, в котором гражданам предлагалось продать подпись в поддержку кандидата. Журналисты отправились по указанному адресу и обнаружили там молодого человека в майке с надписью «Любовь Соболь», который обещал заплатить пришедшим по 500 рублей за подпись в поддержку кандидатов Навального. Центр сбора подписей за «независимых» кандидатов Навального находится на Рождественском бульваре, 10/7, строение 1. Корреспондентам ФАН обещали такое же вознаграждение за их подпись.

Подобного рода деятельность запрещена пунктом 2 ст. 56 закона №67. За эти действия виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 142 УК РФ. Минимальным наказанием за подделку подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата является штраф 200-500 тысяч рублей. Максимум – лишение свободы до трех лет.

Юрист Андрей Зорин поясняет, что в данной ситуации максимальное наказание грозит кандидату, если она будет признана заказчиком незаконных действий.

Удивляться таким методам борьбы сторонников Навального не приходится. Соболь не имеет ни народной поддержки, ни конкретной предвыборной программы. Именно поэтому попытки навальнистов заработать политические очки на скандалах не прекращаются. Более того теперь они перешли к противозаконным методам ведения кампании – подкупу избирателей и фальсификации подписей.

