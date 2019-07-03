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Шойгу рассказал подробности о гибели подводников

13:46 3.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание с комиссией по установлению причин пожара на глубоководном аппарате в Североморске.

По его словам, первым из горящего отсека подлодки эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы пожар не распространялся на остальную часть аппарата, сообщает «Газета.ру».

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - пояснил Шойгу.

«Семеро из погибших были капитанами 1-го ранга, а трое - капитанами 2-го ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», - отметил министр.

При этом Дмитрий Песков заявил, что информация о подлодке не может иметь публичное хождение, так как она относится к абсолютно секретным данным. По его словам, всю информацию о глубоководном аппарате и происшествии раскрывать не планируется.

В настоящее время достоверно неизвестно даже название аппарата. По данным СМИ, речь идет об атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31.

Ранее сообщалось, что пожар начался при проведении батиметрических измерений - изучения глубины водоемов.

Темы: Кораблекрушения и происшествия на воде, Происшествия, Российский Военно-морской флот
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 20:21
Гость: ser

богатым шведам и финнам как раз таки нужна, вот только сделать её скандинавы не умеют
а обычным финнам и шведам хочется достойного уровня жизни, который с каждым годом всё хуже и хуже, несмотря на честные выборы, каждый новый политик занимается поппулизмом, попутно наполняя свою мошну денюжками избирателей
03.07.2019, 19:01
Гость: Берии нет на шаляй-валяйцев!..

Вот так разгильдяйство под грифом 'секретно'
На радость врагам и пройдёт незаметно,
Чтобы, от народных сокрытое глаз,
Впоследствии вновь повториться не раз!
03.07.2019, 18:46
Гость: Вольдемар

Предполагаю, что слишком много прикомандированных со всеми вытекающими. Знающие поймут
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