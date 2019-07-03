Шойгу рассказал подробности о гибели подводников

13:46

Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание с комиссией по установлению причин пожара на глубоководном аппарате в Североморске.

По его словам, первым из горящего отсека подлодки эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы пожар не распространялся на остальную часть аппарата, сообщает «Газета.ру».

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - пояснил Шойгу.

«Семеро из погибших были капитанами 1-го ранга, а трое - капитанами 2-го ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», - отметил министр.

При этом Дмитрий Песков заявил, что информация о подлодке не может иметь публичное хождение, так как она относится к абсолютно секретным данным. По его словам, всю информацию о глубоководном аппарате и происшествии раскрывать не планируется.

В настоящее время достоверно неизвестно даже название аппарата. По данным СМИ, речь идет об атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31.

Ранее сообщалось, что пожар начался при проведении батиметрических измерений - изучения глубины водоемов.