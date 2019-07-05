Суд вынес приговор за вывод 29 млн долларов в Китай

16:11

Приговором Мотовилихинского районного суда г. Перми пятеро граждан были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 193.1, частью 2 статьи 172 УК РФ.

Противоправная деятельность была пресечена в мае 2016 года при проведении совместной спецоперации сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и регионального управления ФСБ России, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники в период с января по ноябрь 2014 года совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте (долларах США) на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму свыше 29 миллионов долларов США.

В состав организованной группы входило семеро участников, среди которых две женщины.

На территории нескольких субъектов Российской Федерации они находили лиц, желающих воспользоваться незаконными услугами, связанными с обналичиванием денежных средств со счетов организаций. За вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили различные банковские операции. Нелегальный доход превысил 20 миллионов рублей.

Предварительное расследование продолжалось два года. 103 тома уголовного дела легли в основу обвинения.

Троим из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Еще две участницы организованной группы освобождены от отбывания основной части наказания в виде лишения свободы в связи с амнистией. Исполнять наказание в виде штрафа в размере 370 и 400 тысяч рублей соответственно они будут самостоятельно.

Ранее с еще двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Приговор суда о признании их виновными уже вступил в законную силу. Им назначено наказание в виде 3,5 и 4,5 лет лишения свободы со штрафом.

